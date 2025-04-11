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川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

川普關稅操盤手納瓦羅透露：川普目標「90天內達成90項協議」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國白宮貿易顧問納瓦羅10日在白宮外準備接受媒體訪問。美聯社
美國白宮貿易顧問納瓦羅10日在白宮外準備接受媒體訪問。美聯社

英國天空新聞報導，美國白宮貿易顧問、川普關稅政策制定者納瓦羅（Peter Navarro）表示，總統川普目標在「90天內達成90項協議」。他所說的90天是指川普先前宣布暫停對等關稅90天。

納瓦羅接受福斯商業新聞電視台（Fox Business）採訪時說：「美國人應該信任川普，市場應該信任川普，而不是變得軟弱無力。」

納瓦羅本周和億萬富豪馬斯克公開發生爭執。馬斯克痛批納瓦羅「比一袋磚頭還蠢」，此時川普發動的關稅大戰，引爆政府高層在社群媒體上公開內鬨。納瓦羅隨後在接受CNBC採訪時表示，來自特斯拉老闆的批評並不令人意外，因為對方是個拿外國零組件的「汽車組裝工」。

川普 納瓦羅 馬斯克

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