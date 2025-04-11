川普關稅操盤手納瓦羅透露：川普目標「90天內達成90項協議」
英國天空新聞報導，美國白宮貿易顧問、川普關稅政策制定者納瓦羅（Peter Navarro）表示，總統川普目標在「90天內達成90項協議」。他所說的90天是指川普先前宣布暫停對等關稅90天。
納瓦羅接受福斯商業新聞電視台（Fox Business）採訪時說：「美國人應該信任川普，市場應該信任川普，而不是變得軟弱無力。」
納瓦羅本周和億萬富豪馬斯克公開發生爭執。馬斯克痛批納瓦羅「比一袋磚頭還蠢」，此時川普發動的關稅大戰，引爆政府高層在社群媒體上公開內鬨。納瓦羅隨後在接受CNBC採訪時表示，來自特斯拉老闆的批評並不令人意外，因為對方是個拿外國零組件的「汽車組裝工」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言