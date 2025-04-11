英媒：美中再提高關稅不會有太大影響 但領導人恐以其他方式升溫局勢

中國大陸官方11日宣布，對美國的增加關稅提高到125%，達到此波美國增加對大陸關稅同樣的幅度，美中關稅戰愈演愈烈。英國天空新聞分析，美中雙方再進一步提高關稅不會有太大影響，但領導人可能透過其他方式加劇緊張局勢。

天空新聞指出，大陸最近的報復行動提高了風險，但所採取的行動仍是在目前相對可預測的範圍內進行的。他們還寫道，最新一次提高關稅遵循他們本周所觀察到的模式，大陸的報復措施和美國總統川普採取的完全一致。

然而，大陸這次所發布的言論有個關鍵的不同。大陸表示，任何進一步的升高稅率舉措都只是一場「數字遊戲」，會直接忽略川普隨後採取的任何提高稅率舉措。天空新聞指出，大陸似乎正為這場感覺像是在中止一場無休止、針鋒相對的局勢升高行動。

大陸所說再進一步提高關稅都只是場數字遊戲也是對的。一旦關稅稅率超過50%，基本上就不可能進行貿易，且數字不會造成任何實質上的不同。

天空新聞又寫道，然而問題是，大陸忽略川普隨後進一步提高稅率的舉措，能否成功維持某種僵局是個很大的疑問。川普可以選擇維持現狀，或者他或許會名義上提高關稅稅率，如此他就能被認為擁有最終決定權，或是他可能選擇加碼，對大陸採取其他形式的非關稅措施。

無論這類措施是經濟還是政治舉措，大陸幾乎可以確定希望被外界看到他們有所回應，而非貿易議題的局勢升高，可能會使地緣政治局勢更加危險。

即使出現僵局，美中雙方是否有心情坐到談判桌前又是另一回事。關稅戰休戰使談判的可能性稍稍增加，但美中兩國間的信任可說是處於史上最低點，此刻局勢仍很危險。