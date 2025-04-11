美參院通過！退將凱恩出任美軍參謀首長聯席會議主席

美國聯邦參議院今天凌晨同意由退役空軍中將凱恩（Dan Caine）出任美軍參謀首長聯席會議主席。

前參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. BrownJr.）今年2月突然被總統川普開除，同為空軍戰機飛官出身的凱恩將接替他的職位。

「紐約時報」報導，參議院一如預期一面倒地同意凱恩的人事案。民主黨人曾對川普重返白宮後開除多名國防部官員表達擔憂，但凱恩的人事案未遇到太多阻礙，因為多數民主黨人顯然認為，在當時情況下，他可能是最好的人選。

凱恩將成為川普和國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）的高階軍事顧問，他所接管的參謀首長聯席會議過去兩個月在某種程度上被排除在國家安全決策之外。

凱恩面臨的第一項挑戰是能否發揮影響力。川普的國安團隊已展開一連串初步行動，包括擴大轟炸以遏止伊朗支持的葉門「青年運動」（Houthi）武裝分子，也在考慮美國是否要在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中繼續向烏克蘭提供軍事援助，或以什麼方式提供軍事援助。

參議院軍事委員會（Senate Armed ServicesCommittee）本月1日舉行凱恩的人事案聽證會，民主黨人當時似乎左右為難。他們希望凱恩明確表態反對赫格塞斯針對少數族裔、女性等群體的一些政策倡議，但又不想施壓太過頭，以免在他正式上任前就破壞了他與赫格塞斯和川普的關係。

凱恩承諾會向川普和赫格塞斯提出最好的軍事建議，並矢言「向權力說真話」。