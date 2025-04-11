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閣樓凌晨傳巨響…單親媽以為鬧鬼嚇壞 驚揭分手多年前男友出獄偷住

香港01／ 撰文：桃樂斯
美國有單親媽媽聽到家中閣樓傳出巨響，以為是鬧鬼，未料真相更為嚇人。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
美國有單親媽媽聽到家中閣樓傳出巨響，以為是鬧鬼，未料真相更為嚇人。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

恐怖前任！美國有女子發現閣樓於凌晨時分傳出奇怪巨響，更看見天花板有釘子掉落，一度以為是靈異事件，擔心不已只好請兒子及姪兒幫忙檢查。詎料真相比鬼更恐怖，因為閣樓竟然住了1名男子，對方更是女子分手多年、近期才出獄的前男友，被發現時已住在閣樓近2星期。警方調查後發現，閣樓天花板的通風口被男子動手腳，以便偷窺女事主臥室，當事人則對事件表示震驚。

閣樓凌晨傳出巨響 單親媽以為鬧鬼

綜合外媒報導，這宗近日再被瘋傳的事件發生於2012年、美國南卡羅來納州的羅克希爾地區（Rock Hill），當地一名育有5名孩子的單親媽媽崔西（Tracy）經常聽到家中閣樓傳出奇怪聲音。至某日凌晨約2時30分，她聽到閣樓再次傳出巨響，還從天花板看到有釘子掉落，一度以為家中「鬧鬼了」。

揭分手12年前男友出獄偷住

崔西於是派兒子及姪兒登上閣樓查看，竟然發現有名陌生男子蜷縮在閣樓內睡覺，並形容「他把所有舊外套都塞進了暖氣房，然後在裡頭睡覺」，更令人嘩然的是，這名男子原來是崔西的前男友，不過兩人早在12年前已經分手。

男子曾要求復合 惟女事主拒絕

涉事男子在警方趕抵前已經逃去無蹤。崔西表示在前男友入獄期間，曾與他以書信保持聯絡，對方聲稱自己已經改過自新，希望崔西可以重新接納他，惟崔西卻從未考慮和他復合。詎料男子出獄便立刻住進崔西家中閣樓，被發現時原來已居住在閣樓接近2星期。

天花板通風口被動手腳 以便偷窺臥室

警方之後在現場發現，閣樓內擺放數個杯子，裡面裝滿排泄物，天花板上的通風口亦被男子動手腳，以便他從上方偷窺至崔西臥室。崔西對於一直被前男友偷窺感到震驚，而進入閣樓的唯一途徑，是需要通過屋內一扇門，即連接在孩子臥室的走廊上。

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文章授權轉載自《香港01》

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