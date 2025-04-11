直升機墜紐約哈德遜河 川普：機上6人已不在人世
一架直升機美東時間10日下午3時15分左右在紐約哈德遜河失事墜毀，美國總統川普表示，目前看來，直升機上6人，包括機師、2名成人，以及3名小孩都已不在人世。
川普10日在社群網路「真實社群」（Truth Social）表示，從失事意外的影片中來看，現場情況很可怕（horrendous）；川普表示，上帝保佑受難者的家人和朋友。
川普說，運輸部長達菲（Sean Duffy）和其團隊已經在處理相關事宜；官方將很快公布說明意外發生的過程和如何發生的。
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