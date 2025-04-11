製造業回美用說的比較快 看一下這家公司的教訓

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

路透引述路易威登集團（LVMH）前員工報導，這家法國精品巨擘位於美國德州的工廠，自六年前開始投入營運以來一直遭遇諸多生產問題，營運表現是該集團全球工廠中敬陪末座，而且「明顯」落後其他工廠，凸顯「在美國製造」未如想像容易。

在LVMH集團試圖在美國建立生產基地以避免川普威脅對歐洲製造的商品課徵關稅之際，這座德州廠的問題凸顯該集團所面臨的挑戰。LV的工業主管波恰德（Ludovic Pauchard）受訪時說，「增加產量確實比我們所想的還困難」。當年川普在第一任期時與LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）曾為這座佔地250英畝工廠的開幕典禮共同剪綵。

報導引述消息人士說，德州廠缺乏可生產符合集團品質標準的技術勞工，「他們花了數年時間才開始生產Neverfull手提包的簡單口袋」。報導也引述LV前員工說，該廠在剪裁、準備及組裝過程中皮革浪費率高達40%，據產業專家表示，產業一般皮革浪費率大約是20%。

多名LV前員工還說，為提升產量，監工對掩蓋瑕疵行徑「視而不見」，有時甚至鼓勵這樣做。波恰德也承認以前曾發生這類事，但這個問題已獲解決，「事情發生在2018年，相關經理已不再是集團的員工」。

一名前皮革工人說，她對被該廠僱用感到自豪，但同時也表示，有些工人難以達到品質標準和生產目標，「為完成每天的目標，我們承受著很大壓力」。她已在 2019年底離開德州廠。

報導還引述兩名供應鏈消息人士指出，德州廠工人最初的時薪為13美元。另據兩名最近申請入職的人說，在2024年，該廠皮革工人的基本工資為每小時17美元。德州的最低工資為每小時7.25美元。

LV 工人 德州

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