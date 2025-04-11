關稅戰造成「血流滿地」 油價崩盤使美頁岩油生產面臨威脅

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

川普4月2日宣布新關稅措施後，美國西德州原油期貨價格從每桶71.71美元一路跌到59.58美元，9日才重新站上60美元大關，10日早盤再度失守。美國頁岩石油業正面臨多年來最嚴重的威脅，一些業者更瀕臨破產邊緣。

國際油市目前正面臨需求下降，以及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）計劃增產的雙重威脅。頁岩油業者表示，如果油價在未來兩個月未能回升，德州二疊紀盆地產區可能發生「災難性的事件」。Smead資本管理公司投資長史梅德表示，關稅戰已造成「血流滿地」，可能使投資者拋棄石油及天然氣事業。

川普9日宣布對等式關稅將暫停90天，帶動油價最高漲到63美元，但許多業者仍未脫離危險區。分析師表示，川普決定對中國維持超高關稅，將繼續為全球石油需求蒙上陰霾。

油價若低於每桶60美元，許多美國石油生產者將很難賺錢，迫使業者停止鑽探新井，原有油井也將閒置，員工也將失業。瑞斯塔德能源顧問公司指出，許多美國頁岩油生產者的收支兩平點是每桶原油62美元。

不止需求面發生震撼，供給面也因為沙烏地阿拉伯為爭取市占率，可能增產石油的風險。OPEC+決定每天將增產40萬桶，在川普發動貿易戰之前就已經壓抑油價。

一些分析師原本預期今年美國石油產量將更高，但現在已經降低產量預估。標普全球商品資訊公司表示，油價若跌到50美元，美國日產量將減少逾100萬桶，與川普增產石油的目標背道而馳。 另外美國對鋼、鋁產品課徵25%關稅，將使石油業者購買油的成本升高，營運益發困難。

川普 油價 美國

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