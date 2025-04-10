快訊

關稅豁免行情僅1天？美股早盤續挫 道瓊下殺千點、台積電ADR跌5%

遭爆街頭激吻片？家屬曝金賽綸當時動向 手機紀錄揭戀情真相

聽新聞
0:00 / 0:00

「讓淋浴再次偉大」 川普下令取消蓮蓬頭水壓限制：照顧好我的秀髮

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國總統川普今天簽署行政命令，取消對蓮蓬頭的水壓限制。白宮表示，此舉將「讓美國的淋浴再次偉大」。圖／路透社
美國總統川普今天簽署行政命令，取消對蓮蓬頭的水壓限制。白宮表示，此舉將「讓美國的淋浴再次偉大」。圖／路透社

美國總統川普今天簽署行政命令，取消對蓮蓬頭的水壓限制。白宮表示，此舉將「讓美國的淋浴再次偉大」。

法新社報導，長期以來川普一直抱怨美國浴室水壓不足，他將此歸咎於聯邦節水法規。

川普今天在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時表示，「就我而言，我喜歡洗個舒服的澡，照顧好我美麗的秀髮。」

他還說，由於浴室水壓過小，「我得在蓮蓬頭下站個15分鐘才會濕透。水是一滴一滴地流出來，真荒謬。」

這項行政命令指示能源部廢除蓮蓬頭流量不得超過每分鐘2.5加侖的「激進」綠色法規。

白宮指出，這項行政命令「讓美國人擺脫害基本家庭用品變成官僚主義噩夢的過度監管」，終結前總統歐巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden）時期的「淋浴戰爭」。

川普自從首個總統任期以來，一直致力解除針對蓮蓬頭、馬桶、洗碗機和其他家用電器水壓標準的限制。

2020年，川普還曾在白宮外說：「我的頭髮…我的頭髮必須保持完美、完美無瑕。」

川普 美國

延伸閱讀

川普關稅風暴 埃及凸顯紡織業競爭力吸引台商打探

川普關稅海嘯來襲 金管會緊盯壽險業現金流

川普關稅震撼PCB族群公司護盤 尖點、邑昇跟進啟動庫藏股

政策急轉彎！歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝背後原因

相關新聞

「讓淋浴再次偉大」 川普下令取消蓮蓬頭水壓限制：照顧好我的秀髮

美國總統川普今天簽署行政命令，取消對蓮蓬頭的水壓限制。白宮表示，此舉將「讓美國的淋浴再次偉大」

美參院通過3國大使任命案 派駐以加墨備受關注

美國聯邦參議院今天一口氣通過3項大使任命案，確認赫克比、胡克斯特拉和強生分別出使以色列、加拿大和墨西哥，其中加墨兩國與美...

美同意逾340億軍售 供澳400枚AIM-120空對空飛彈

美國今天宣布，已批准對澳洲10.4億美元（約新台幣342億元）軍售案，包括AIM-120C和AIM-120D空對空飛彈各...

川普下令司法部調查兩名前官員 指一人涉叛國

美國總統川普今天下令司法部對兩名前政府官員展開特別調查，他指控其中一人可能犯下「叛國罪」

美國安部抓反猶 嚴審簽證申請者社媒

國土安全部(DHS)緊隨國務院的腳步，9日宣布即時審查簽證申請人的社交媒體內容，以尋找「反猶太活動」。

數百國際學生簽證被美撤銷？ 魯比歐：只針對瘋子

川普上任迄今已取消全國數百名國際學生的簽證，接下來要求他們很快離境，國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，國務院只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。