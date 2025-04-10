美參院通過3國大使任命案 派駐以加墨備受關注

美國聯邦參議院今天一口氣通過3項大使任命案，確認赫克比、胡克斯特拉和強生分別出使以色列、加拿大和墨西哥，其中加墨兩國與美國的關係正因川普政策而緊繃。

法新社報導，赫克比（Mike Huckabee）是福音派基督教徒，他曾表示以色列對約旦河西岸（West Bank）擁有神授的權利。

赫克比將赴美國駐耶路撒冷大使館履新之際，以色列正奪下加薩（Gaza）大片地區，而這場重新展開的軍事行動也獲得美國總統川普（Donald Trump）的支持。

美國聯邦參議院主要根據黨派立場表決通過川普提名的人選赫克比出使以色列，只有一位民主黨人費特曼（John Fetterman）表態支持赫克比。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）迅速致電祝賀赫克比，並稱他為「這個猶太國度的真正朋友」。

參議院表決後，川普告訴媒體，赫克比「會是很出色的駐以色列大使」。

赫克比曾為浸信會牧師，過去曾擔任阿肯色州州長，也曾在2008年爭取共和黨總統候選人提名但未成功。他長期大力支持以色列，早在呼籲吞併約旦河西岸的言論逐漸成為主流之前，他便已經公開支持這一立場。

根據路透社，參議院今天也確認前美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）出使加拿大。美國和加拿大原本維持緊密關係，近來卻因為川普的關稅政策以及他揚言要併吞加拿大的言論而陷入緊繃。

胡克斯特拉曾任企業主管及共和黨籍聯邦眾議員，他的任命案以60票贊成、37票反對而獲得通過，數名民主黨人與川普同僚共和黨人共同支持這項人事案。

此外，參議院也確認了前中央情報局（CIA）官員、前駐薩爾瓦多大使強生（Ronald Johnson）出任駐墨西哥大使。美國和墨西哥的關係同樣因為川普的關稅政策以及他聲稱可能會派兵打擊墨國販毒集團的言論而陷入緊張。

參議院以49票對46票通過強生出使墨西哥；他僅需過半出席議員支持，即可確認他擔任這一高階外交職位。