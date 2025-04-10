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美同意逾340億軍售 供澳400枚AIM-120空對空飛彈

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。圖／路透
澳洲總理艾班尼斯。圖／路透

美國今天宣布，已批准對澳洲10.4億美元（約新台幣342億元）軍售案，包括AIM-120C和AIM-120D空對空飛彈各200枚，以及相關設備。

美國國防安全合作署（DSCA）今天表示「澳洲是我們在西太平洋最重要的盟友之一」，並指出「協助盟友發展與維持強大的整備自衛能力，對美國的國家利益至關重要」。

澳洲與美國、英國關係密切，簽署了「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），其中一項主要條款就是購買美國製造的核動力潛艦。

AUKUS在美國前總統拜登（Joe Biden）任內簽署，澳洲冀望獲得保證，亦即美國現任總統川普（Donal Trump）仍感到具有約束力。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今年2月表示，他在與川普的通話中，強調AUKUS受到「兩黨支持」。

川普 拜登 澳洲 美國 艾班尼斯

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