美同意逾340億軍售 供澳400枚AIM-120空對空飛彈
美國今天宣布，已批准對澳洲10.4億美元（約新台幣342億元）軍售案，包括AIM-120C和AIM-120D空對空飛彈各200枚，以及相關設備。
美國國防安全合作署（DSCA）今天表示「澳洲是我們在西太平洋最重要的盟友之一」，並指出「協助盟友發展與維持強大的整備自衛能力，對美國的國家利益至關重要」。
澳洲與美國、英國關係密切，簽署了「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），其中一項主要條款就是購買美國製造的核動力潛艦。
AUKUS在美國前總統拜登（Joe Biden）任內簽署，澳洲冀望獲得保證，亦即美國現任總統川普（Donal Trump）仍感到具有約束力。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今年2月表示，他在與川普的通話中，強調AUKUS受到「兩黨支持」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言