川普對陸貨關稅加到125%！蘋果創27年最大漲勢合理嗎？

蘋果（Apple）周三股價跟著科技類股上演一波大反彈，反映美國總統川普在關稅政策讓步，但對這家iPhone製造商來說，是否真能鬆一口氣，恐怕還言之過早。

蘋果周三收盤大漲15.3%，創下自1998年以來最大單日漲幅。不過，距離川普宣布「解放日」關稅前一個交易日的收盤價，仍低了11%。

川普周三表示，將暫緩對多國祭出額外的對等關稅，暫定未來90天關稅稅率定在10%，但中國大陸非但未緩徵之列川普甚至揚言要把陸製貨品關稅調高至125%。

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）發給客戶的報告中指出：「中國仍是影響蘋果及整體供應鏈的最大變數。」

外界對蘋果製造業務依賴中國大陸多少看法不一。艾夫斯估計有九成iPhone是在大陸組裝。CFRA分析師齊諾（Angelo Zino）估計有85%。也有分析師指出，蘋果在越南和印度等地也有生產基地，理論上具備一定程度的調整彈性。

但考量蘋果在中國大陸的布局規模，加上調整產能涉及的複雜程度，若大陸製貨品關稅進一步調高，對蘋果來說絕非利多。

此外，川普周三的決定只是延後加徵關稅而已，各國也還面臨10%的關稅。

不過，川普對中國大陸仍維持強硬立場，市場仍期待他對蘋果供應鏈布局所在的其他國家，可能會有不會再變動的讓步。在既有生產據點擴大產能，相對於進軍全新市場，難度要低得多。

因此，蘋果投資人周三大肆慶祝，但蘋果仍面臨很多變數。