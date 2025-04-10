全球首富馬斯克玩線上遊戲遭霸凌！氣到不玩了

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聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
馬斯克在專機上打電玩測試WiFi功能，結果出乎意料。摘自馬斯克X
馬斯克在專機上打電玩測試WiFi功能，結果出乎意料。摘自馬斯克X

世界首富馬斯克（Elon Musk）周末搭私人專機，乘機展示星鏈內建的WIFi。馬斯克在機上透過串流玩他最喜歡的電玩遊戲Path of Exile 2，將近90分鐘，自稱是頂尖玩家的馬斯克只是默默坐著，眼睜睜看著自己在遊戲中的角色不斷GG。

出了甚麼事？原來是遊戲對外開放，開賽才5分鐘，批評馬斯克個人和他討好川普的辱罵流言不斷湧入，包括酸他電玩技巧很爛。

有一則留言出現在螢幕上馬斯克角色的腦袋邊，宣稱「你永遠都會感到寢食難安」。另一則留言偽裝成馬斯克第13個小孩的媽，表示自己一直聯絡不上他，「只能去買PoE2，藉由打game聯絡，提醒你記得付扶養費，謝謝你，伊隆」。

還有一則留言更毒，要馬斯克採騎乘位坐在川普身上，讓川普「馬上瘋」暴斃。

好心人士建議馬斯克關掉遊戲聊天功能，眼不見為淨。

馬斯克設定的角色不斷在傳授第一級基本控制的階段被"boss"幹掉之後，馬斯克憤而離席，宣稱連線斷了，實際上串流順暢無比。

專機 川普 馬斯克

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