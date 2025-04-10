美眾院軍委會談印太安全 民主黨史密斯：川普正在孤立美國

美國聯邦眾議院軍事委員會9日舉行公聽會，討論美國在印太地區的戰略，不過川普政府的對等關稅卻成為焦點，民主黨眾議員史密斯（Adam Smith）認為，美國總統川普上台以來所頒布的關稅政策，正在孤立美國。

史密斯表示，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前表示，「美國優先」不代表美國自己來（America alone），不過史密斯認為，現在的情況正是如此。

史密斯說，他還沒有看到川普政府有任何有利於與盟友建立強健關係的作為，除了向俄羅斯示好；史密斯指出，美國向所有在亞洲的盟友發動貿易戰，不管這些盟友是否過去曾與美國緊密合作，甚至還向美國有貿易順差的澳洲開徵對等關稅，「這怎麼不是孤立美國？」

史密斯說，美國過去5、6年與日本、南韓、菲律賓、印度、印尼和澳洲等國建立非常強壯的關係，可說是對抗中國大陸最好的情況，讓中國大陸被一群不願被中國欺負的國家所包圍。

史密斯說，這些國家尋求美國的幫助，美國現在卻欺人更勝於中國大陸，示範美國欺負人跟中國大陸一樣狠；史密斯說，他非常擔憂，這將破壞美國在印太地區嚇阻的能力。

眾議員加拉曼迪（John Garamendi）也表示，川普的態度很難讓美國與印太盟友保持良好的關係；拉加曼迪向國防部官員喊話，要求他們務必把這分訊息帶回給赫塞斯。

眾議院歲計委員會9日也「美國總統的2025年貿易政策應辦事項」舉行聽證會；這是繼聯邦參議院財政委員會舉行聽證會後，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）再被要求說明川普的關稅政策。

眾議院歲計委員會成員德爾貝尼（Suzan DelBene）也對美國破壞與貿易夥伴之間的信任表達擔憂，質疑有哪個國家還會願意與美國達成貿易協議，當美國直接作廢與他國的貿易協議。

德爾貝尼也詢問，美國現在與這些國家談判，未來達成的協議是否會經過國會核准？葛里爾回答說，若美國將簽署廣泛的自由貿易協定，一定會經過國會，並指出，川普政府會依法將達成的協議送至國會，不管是諮詢，還是投票。

德爾貝尼並質疑，川普政府的對等關稅依法應該徵詢國會的意見，卻沒有做到；葛里爾則稱，他有在政策宣布前致電共和黨籍眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）和民主黨籍首席議員尼爾（Richard Neal）說明情況。