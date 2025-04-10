川普暫緩關稅 政策轉彎？美財長：這一直是川普的策略

美國總統川普9日下午突然宣布暫停對等關稅90天，期間只徵收10％的對等關稅，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱，這一直是川普的策略。

川普9日下午在社群網路「真實社群」（Truth Social）表示，由於中國對全球市場所展現的不尊重，他宣布美國將對中國的關稅提高到125%，並即刻生效；川普並表示，逾75國已聯繫美國的代表，且沒有以任何形式對美國報復，川普已授權暫停政策90天，期間只會徵收對等關稅10%，同樣即刻生效。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）說，許多媒體都忽略了「談判的藝術」，沒有意識到川普真正的目的；李維特說，媒體都說世界會因為川普的關稅政策而向中國大陸靠攏，但大家卻看到相反的情況發生。

李維特表示，全世界都在打電話給美國，而不是打給中國大陸，因為世界需要美國的市場、消費者，需要川普與他們對話，這也是為什麼逾75國致電美國。

李維特並稱川普很有勇氣，選擇反制中國大陸，提出更高的關稅。

貝森特說，與各國進行的是貿易談判，但如果這些國家希望提出其他條件，都可以拿出來談；貝森特再度提到「阿拉斯加天然氣管線項目」，包括南韓、日本和台灣都有興趣投資。

針對川普9日政策轉彎，貝森特則說，這一直是川普的策略，也讓中國大陸自陷不利的位置，且讓世界看中國大陸是惡劣的一方（bad actor）。