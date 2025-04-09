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川普大刀揮向教育體系 凍結兩所大學補助款、撤銷數百外籍學生簽證

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
川普政府再對名校開鍘，據傳近日已凍結康乃爾和西北兩所學校的聯邦補助款。這幾周來，也有數百名外籍學生的簽證，經證實在沒有明確理由的情況下被撤銷。 路透
川普政府再對名校開鍘，據傳近日已凍結康乃爾和西北兩所學校的聯邦補助款。這幾周來，也有數百名外籍學生的簽證，經證實在沒有明確理由的情況下被撤銷。 路透

美國政府再對菁英大學開鍘，據傳近日已凍結兩所學校的聯邦補助款。這幾周來，也有數百名外籍學生的簽證，經證實在沒有明確理由的情況下被撤銷。

紐約時報引述兩名不願具名的美國官員報導，川普政府已凍結對康乃爾大學逾10億美元，以及西北大學（Northwestern University）約7.9億美元的聯邦補助款，並將調查這兩所學校涉嫌侵犯公民權利之事。凍結的款項主要為來自農業、國防、教育、衛生及公共服務等部門的補助與合約。

康乃爾大學表示，8日稍早已接獲國防部有關研究的逾75項停工命令，但未收到任何確認10億美元補助遭凍結的訊息。西北大學一名發言人則說，校方尚未接獲聯邦政府關於補助款遭凍結的通知。

川普政府上月對包含這兩校在內的60所大學提出警告，表示有可能對校內反猶行為的指控展開調查。各校目前也面臨種族歧視相關指控的調查。

上個月，哥倫比亞大學有4億美元的補助款被政府取消，哈佛大學上周也被威脅恐有90億美元的獎助與政府合約被砍。普林斯頓大學則說，該校有數十項研究補助已經暫停。

美國各地大學近日也表示，一些國際學生的簽證在沒有明確理由或事前警告下被取消。美國國際教育工作者協會（Nafsa）8日向英國金融時報（FT）表示，已確認有500名外籍學生簽證遭撤銷。

美國務卿魯比歐上月也證實，截至當時，至少有300名外籍學生的簽證被吊銷，還說，國務院將持續指認濫用該簽證的學生。

簽證 美國 補助款

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