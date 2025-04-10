稱台國防支出應達GDP5% 柯伯吉任美國防部次長

美國聯邦參議院八日以五十四票同意比四十五票反對，通過柯伯吉出任國防部次長人事案。他三月在參院軍委會聽證會表明同意美國總統川普的觀點，即台灣國防預算應接近國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之十，或至少在此一範圍內。

但其實不只台灣，柯伯吉在該聽證會也主張日本防衛預算應占ＧＤＰ的百分之三。他表明就任後的目標之一，也包括避免台灣引發與中國大陸間不必要的衝突。美國核心利益在於阻卻中國取得區域霸權，這至關重要。

柯伯吉也曾投書媒體寫道，台灣國防支出至少應達ＧＤＰ的百分之五；「事實上若台灣安全與自主危在旦夕，占比何不到百分之十？」

參院八日以五十四比四十五的票數通過柯伯吉的人事任命案，大老麥康諾是唯一投反對票的共和黨籍議員。麥康諾並聲明強調，放棄烏克蘭和歐洲、淡化中東重要性，將重心置於印太，這在地緣政治上並非明智的一步棋。