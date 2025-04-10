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美防長：不許陸危及巴拿馬運河

聯合報／ 國際中心、記者潘維庭／綜合報導
美國國防部長赫塞斯（中）訪問巴拿馬，八日訪視美國在廿世紀初建的巴拿馬運河米拉弗洛雷斯閘門。（路透）
美國國防部長赫塞斯（中）訪問巴拿馬，八日訪視美國在廿世紀初建的巴拿馬運河米拉弗洛雷斯閘門。（路透）

美國國防部長赫塞斯八日在巴拿馬強調，巴拿馬運河正面臨新威脅，美國不許中國大陸危及這條跨洋水道。

正訪巴的赫塞斯說，巴拿馬運河不是中國建造，也不是中國在營運，中國也無法將它當作武器，美國絕不許共產中國或其他任何國家危及運河的運作與完整；該運河是主權和西半球合作的象徵，不是討價還價的籌碼。

巴媒「新聞報」分析，赫塞斯此行旨在傳遞強烈的政治訊息。他在巴拿馬首個公開行程是前往羅德曼軍事基地，該基地曾是美國管理巴拿馬運河時的戰略要地，也造訪美國廿世紀初興建的米拉弗洛雷斯閘門，而非美國將該運河交還巴拿馬後，由巴方開發管理的科科利第三閘門。

赫塞斯八日赴巴拿馬總統府與總統穆里諾會談，肯定穆里諾退出中國「一帶一路」倡議的決定，這清楚表明「巴拿馬政府深刻了解中國帶來的風險及威脅」；美巴將攜手合作，以確保運河安全並對各國開放。

對美國南方司令部正與巴拿馬安全部舉行聯合軍演，赫塞斯提到美巴近幾周來在防衛與安全領域的合作，比過去幾十年都還多，兩國也計畫明年再進行聯演。

赫塞斯也出席國家海軍航空部隊第三碼頭啟用儀式，致詞時表示美國陸軍工兵團提供逾五百萬美元金援，以修復該碼頭，除了進一步強化巴拿馬運河太平洋端的海上安全，也是美巴合作致力保障運河安全的具體象徵。

巴媒記者觀察到赫塞斯此行穿正裝，腰上繫美國國旗星條旗裝飾的皮帶，還有西裝胸前的「口袋巾」也是星條旗藍白紅三色，這些細節不僅「吸睛」，更反映出他此行的政治意涵。

中國駐巴大使館九日在公眾號以「中國駐巴拿馬使館發言人談話」發文寫道，赫塞斯訪巴期間「就中國和中巴關係說三道四」，對此使館嚴正聲明中方從未參與巴拿馬運河管理和經營，也從未干涉運河事務。「中方始終尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河是永久中立的國際通行水道」，有關立場「已在兩國元首互訪的正式文件中寫明」。

該聲明還稱，「美方口口聲聲說中國干預運河，但歷史上運河唯一一次被切斷恰恰就是因為美國入侵。誰在維護運河的中立和繁榮，誰在不斷叫囂收回運河，誰才是運河真正的威脅，公道自在人心」。

巴拿馬運河 碼頭 美國

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