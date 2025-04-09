妻子發現丈夫偷吃憤而砍頭分屍 小三嘆「差點離婚成功」

美國北卡羅來納州一名男子和瑜珈老師發生婚外情，為了和新歡在一起，男子對妻子提出離婚。想不到這樣的決定卻為他帶來殺身之禍，男子不但遭開槍射殺，還被肢解分屍，直到現在都有部分遺骸找不到。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2024年夏天，博奈爾（Clint Bonnell）和瑜珈老師愛德華茲（Kelli Edwards）墜入愛河。博奈爾告訴愛德華茲，自己雖然還沒離婚，但他的婚姻早就名存實亡。

博奈爾不久後就向妻子提出離婚，2025年1月27日，他在和離婚律師會面後，卻突然人間蒸發。博奈爾消失四週後，他的無頭軀幹在離家4.8公里外的池塘被發現。

警方調查後認為博奈爾的妻子，50歲的克勞德（Shana Cloud）涉有重嫌。警方搜索博奈爾的住家，找到他的錢包、筆電和背包，而且背包上還有彈孔。克勞德起初否認一切，後來才承認是因看到愛德華茲的紙條，才氣得跟丈夫發生衝突。

1月27日當晚，博奈爾傳訊息給愛德華茲，告知對方自己已經和妻子攤牌，並在晚上7點53分發出最後一則訊息：「我要睡了，愛妳。」隔天早上8點15分，他的手機定位訊號消失。博奈爾沒有到學校上課，當晚本來要和愛德華茲約會也沒出現。

學校員工與愛德華茲分別報案失蹤，但克勞德卻不為所動，也正因為如此，才讓警方起了疑心。調查顯示，克勞德開槍射殺博奈爾後，將屍體肢解並丟棄到池塘裡，截至目前為止，都沒有找到博奈爾的其他遺骸，只有發現軀幹。

愛德華茲悲痛地表示，博奈爾本來就要離婚，跟她一起展開新的人生旅程，如今一切都成了空談。克勞德現在面臨一級謀殺罪和藏匿屍體罪指控，不得保釋。若罪名成立，將處以死刑。