美國候任駐教廷大使：上任將堅持教廷維持對台邦交

美國總統川普提名的駐教廷大使柏奇昨天出席參院聽證會時表示，教廷是全歐唯一承認台灣的國家，他認為這對嚇阻中國對台野心至關重要，他上任後將堅持梵蒂岡與台灣維持外交關係。

美國駐教廷候任大使柏奇（Brian Burch）是美國天主教組織CatholicVote的共同創辦人，該組織在川普競選美國總統時，大力推動美國天主教徒支持川普。柏奇昨天出席美國參議院的任命聽證會時，對中國採取鮮明鷹派立場。

共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）詢問，教廷2018年與中國簽署梵中主教任命協議，他認為這將給予中共政權道德權威，導致中國共產黨變本加厲迫害宗教少數族群，他詢問柏奇是否同意「梵中協議象徵天主教會與共產中國之間的一種危險層級合作」。

柏奇答覆，他認同梵中關係對美國「極為重要」，梵中協議內容是秘密，外界無從得知，但因協議僅涉及主教任命議題，「我認為梵蒂岡必須保持對中國政府施加壓力的姿態，以制止中國侵犯人權的行為，特別是迫害包括天主教徒在內的宗教少數群體。」

對於主教任命議題，柏奇進一步強調，他若獲確認出任駐教廷大使，他將鼓勵教廷抗拒外國政府在選擇宗教機構領導階層時扮演任何角色，「我不認為教會在選擇主教時，應該向中國或任何其他政府投降」，他表示希望與教廷合作，他將點出這個情況，盼協助教廷處理中國這個案例。

柏奇接續表示，有關梵中關係另一重點是，教廷是台灣邦交國，教廷是全世界12個承認台灣的國家之一，也是台灣在歐洲唯一邦交國。

柏奇說，「我理解這點極為重要，因為中國對台灣的野心，很可能因世界其他國家和梵蒂岡的態度而緩解；教廷維持對台邦交，我認為是讓中國猶豫或抗衡中國的一點，因為教廷具有道德權威與高度和全球影響力。」

柏奇表示，「若我獲得任命，我將以美國駐教廷大使的身分，堅持梵蒂岡與台灣保持牢固的邦交。」