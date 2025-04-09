又逆轉！加州法官擋川普大規模裁員令 遭美國最高法院駁回
美國加州地方法院上月裁決，要求川普政府重新僱用數以千計聯邦試用期雇員，但這項裁決今天遭到最高法院駁回。
法新社報導，保守派占多數的最高法院表示，提出此案的非營利組織缺乏提出訴訟的法律資格。但最高院這項裁決並非最終決定，案件將在下級法院繼續審理。
加州聯邦地區法官艾索普（William Alsup）上月要求6個聯邦機構重新僱用約1萬6000名被解僱的試用期工作人員。這些雇員遭到解僱是川普政府瘦身行動一環。
艾索普表示，以「績效不佳」為由大規模解僱員工純屬「謊言」，他下令財政部、退伍軍人事務部、農業部、國防部、能源部和內政部恢復被解僱的試用期員工職務。
艾索普說：「我們的政府解僱了一些好員工，並聲稱這是基於績效，但他們很清楚這都是謊言，這真是可悲的一天。」
最高法院阻擋艾索普的命令，是川普政府的暫時勝利。
以7比2表決結果作出這項裁決的最高法院表示，艾索普下達的命令「完全基於本案9名非營利組織原告的指控」。
「但根據現行法律，這些指控不足以支持該組織的資格。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言