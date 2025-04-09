又逆轉！加州法官擋川普大規模裁員令 遭美國最高法院駁回

美國加州地方法院上月裁決，要求川普政府重新僱用數以千計聯邦試用期雇員，但這項裁決今天遭到最高法院駁回。

法新社報導，保守派占多數的最高法院表示，提出此案的非營利組織缺乏提出訴訟的法律資格。但最高院這項裁決並非最終決定，案件將在下級法院繼續審理。

加州聯邦地區法官艾索普（William Alsup）上月要求6個聯邦機構重新僱用約1萬6000名被解僱的試用期工作人員。這些雇員遭到解僱是川普政府瘦身行動一環。

艾索普表示，以「績效不佳」為由大規模解僱員工純屬「謊言」，他下令財政部、退伍軍人事務部、農業部、國防部、能源部和內政部恢復被解僱的試用期員工職務。

艾索普說：「我們的政府解僱了一些好員工，並聲稱這是基於績效，但他們很清楚這都是謊言，這真是可悲的一天。」

最高法院阻擋艾索普的命令，是川普政府的暫時勝利。

以7比2表決結果作出這項裁決的最高法院表示，艾索普下達的命令「完全基於本案9名非營利組織原告的指控」。

「但根據現行法律，這些指控不足以支持該組織的資格。」