川普簽署行政命令 加速美國煤炭開採

美國總統川普今天簽署行政命令「加速」國內煤炭開採，尋求將電力產量「提高一倍以上」，以因應耗電巨大的人工智慧（AI）技術。

法新社報導，川普在頭戴安全帽的礦工簇擁下簽署這項行政命令，此舉將取消煤炭開採的監管障礙，暫停全美眾多燃煤電廠的關閉計畫。

共和黨籍的川普表示，「我們將結束政府對煤炭的偏見」，並指示司法部查明並打擊任何「使我們煤礦工人失業」的州或地方法規。

川普還表示：「有可能開採出大量關鍵礦物與稀土，你知道，我們在煤炭開採過程中需要這些技術和高科技。」

氣候非政府組織Evergreen的主任莫菲特（LenaMoffitt）在一份聲明中批評川普，指責他利用人工智慧「作為掩護，以電網中最髒、最昂貴的電力來源來拯救他的化石燃料金主」。

過去15年裡，美國污染最嚴重的化石燃料煤炭，產量急劇下降。到2023年，煤炭占總發電量略多於16%，再生能源則是21%多一點。

川普長期以來一直對氣候變遷抱持懷疑態度，自從他重返白宮以來，以放鬆管制來推動化石燃料發展。

川普政府上個月針對前任拜登的綠能政策，宣布撤銷一系列環保法規。

其中最重要的是重新審視2024年一項規定，此規定要求燃煤電廠消除幾乎所有的碳排放或承諾徹底關閉，這是拜登氣候議程的基石。