快訊

獨／融資追繳令萬箭齊發！壽險公司湧現解約潮 櫃檯人員加班趕工

狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

「創意私房會員」北市狼師偷拍少女9年 求交保再押2月

美駐日大使人事案通過 葛拉斯近期將履新

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
參院通過葛拉斯（圖）出任駐日大使。美聯社
參院通過葛拉斯（圖）出任駐日大使。美聯社

美國聯邦參議院今天通過葛拉斯（George Glass）出任美國駐日本大使人事案。葛拉斯經過宣誓程序後，近期將履新。

路透社報導，葛拉斯曾經營投資銀行等事業，擔任外交官員時以批評中國著稱。

聯邦參議院以66票同意、32票反對通過這項人事案。葛拉斯在川普第一個總統任期時，擔任過美國駐葡萄牙大使。

他曾經涉足房地產事業之外，也曾在川普2024年競選總統期間為他大力募款。

葛拉斯2017年至2021年擔任美國駐葡萄牙大使期間，因對中國投資葡萄牙產業示警，以及批評北京當局處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的方式而為人所知。

儘管美國與日本長期以來是安全盟邦，兩國關係最近因為川普祭出新的關稅措施而變得複雜。部分批評人士認為川普這些舉措可能會促使日本向中國靠攏。

葛拉斯3月13日出席參議院外交委員會人事案聽證會時表示，上任後將加速對日交付軍備，讓日本成為美國反擊中國壓力的前沿。他也將促日本增加對駐日美軍的支出。

川普 日本 美國

延伸閱讀

彰化罷團小蜜蜂到府收件 領銜人：川普幫忙對付中國

川普一張嘴重創經濟 他驚科技業新人全是高材生：回到2008的台灣了？

NASA準署長盼火星任務優先 任命聽證會暗埋火線

痛批川普「土匪關稅」 學者籲應重新分散美國市場

相關新聞

140萬名無證客收到驅逐令 若滯美不走 最高日罰998元

路透8日報導，根據政府內部文件，川普政府打算對已被下令驅逐卻未出境的無證移民開罰，每日罰款金額最高998元，若不繳罰款則...

查緝無證客 ICE可取納稅人資料 國稅局代理局長想辭職

福斯新聞網(Fox News)8日報導，國稅局(IRS)為配合國土安全部查緝被列為驅逐對象的無證移民，已達成具有歷史意義...

聯邦法官禁止川普政府遣返專機 遭最高法院推翻

最高法院7日以5票對4票裁決，推翻華府聯邦區域法院3月底對川普政府遣返專機下達的禁止令。不過，最高法院指出，被遣返到薩爾...

川普簽署行政命令 加速美國煤炭開採

美國總統川普今天簽署行政命令「加速」國內煤炭開採，尋求將電力產量「提高一倍以上」，以因應耗電巨大的人工智慧（AI）技術

美駐日大使人事案通過 葛拉斯近期將履新

美國聯邦參議院今天通過葛拉斯（George Glass）出任美國駐日本大使人事案。葛拉斯經過宣誓程序後，近期將履新

美聯社拒用美國灣遭封殺 法官令白宮恢復採訪權

美國聯邦法官今天諭令白宮恢復美聯社對總統川普官方活動的採訪權，稱白宮沒有權利禁止媒體報導他們的「觀點」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。