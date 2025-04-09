傷人也傷己！關稅讓川普身價蒸發5億美元

美國總統川普上周開出了全球貿易戰的第一槍，重創了所有人，包含他自己。

財經雜誌富比世（Forbes）報導，在川普發表全面關稅計畫的4月2日當天，他的身價估計有47億美元，但不到一周已縮水至42億美元，因為他持有的上市公司股票及私人資產與更廣泛的金融市場同步崩跌。

川普最大的損失來自於他最有價值的資產「川普媒體科技集團」（TMTG），該公司股價在川普關稅計畫公布後連三天大跌，落到去年10月以來最低點。他持有的股份在2日時估值為22億美元，目前則約20億美元。

此外，對於川普名下的商用不動產，富比世假設它們與上市商業地產企業一樣經歷類似的損失，推估其價值蒸發9,000萬美元。 川普的高爾夫資產也在縮水中，因為球具專賣店的許多球、球桿和衣服皆來自美國之外。雖然沒有公開上市的企業類似川普的高爾夫球俱樂部，但富比世從休閒企業的股價，如韋爾渡假村（Vail）、Soho House以及球桿生產商Topgolf Callaway這段時間皆下跌15％來看，推估川普的高爾夫事業損失7,000萬美元，飯店資產與住宅不動產資產的狀況也沒有比較好。

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示，川普總統關心的是國家，不是自己的事業。她說：「川普總統對那些長年剝削我國的國家徵收關稅，以確保未來世代美國人過得更好」，「在總統致力於帶領國家走向經濟繁榮的時候，他的資產已交由信託，並由孩子管理」。