路透：台積電可能面臨美國10億美元罰款

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透報導，消息人士透露，台積電生產的晶片疑似遭華為導入作為AI伺服器晶片，可能面臨10億美元甚至更高額罰款

消息人士透露，美國商務部正在調查台積電與算能公司（Sophgo）的關係，因為這家陸企所訂製的台積電晶片，與華為高端Ascend 910B人工智慧處理器中發現的晶片相符，代表台積電製造的晶片最終進入了華為的AI處理器。

拜登政府今年初卸任前，增列25家中國大陸企業至限制貿易的實體清單，擔任「白手套」協助華為輾轉獲得台積電晶片的算能科技，也進入這份黑名單，因為算能購自台積電的晶片，被發現用在華為的AI處理器。

RAND技術與安全政策中心的研究員海姆（Lennart Heim）表示，台積電最近幾年製造了近300萬顆符合算能訂單設計的晶片，這些晶片很可能流入華為手中。

這項超過10億美元的潛在罰款來自於美國的出口管制規定，這些規定允許對違規交易處以高達兩倍交易金額的罰款。

路透2024年曾引述兩名知情人士說法報導，在華為的AI處理器被發現使用台積電晶片後，台積電已停止向算能科技供貨。

由於台積電的晶圓製造設備包含美國技術，因此該公司在台灣的工廠也受到美國出口管制的影響，因此無法為華為製造晶片，或在未獲得美國許可的情況下，為中國的任何客戶生產某些先進晶片。

海姆表示，根據該設計，該晶片應用於AI領域，因此台積電不應該為總部設於中國大陸的公司製造這顆晶片，尤其是這顆晶片可能會轉交給像華為這樣的公司。

對台積電的懲罰恰逢美台關係的關鍵時刻，因為兩國在上周川普將對來自台灣的進口貨徵收32%關稅後，開始重新談判貿易關係。雖然這些關稅不包括晶片，但川普表示，他的團隊正在考慮也對半導體徵收關稅。           

台積電 罰款 美國

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