川普與美防長承諾 國防預算將首次達1兆美元

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普今天在與來訪的以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的記者會上表示，下年度國防預算規模約1兆美元（約新台幣33兆元），創美軍史上最高金額。

美國政治新聞媒體Politico報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天傍晚在社群平台X貼文進一步透露，川普（Donald Trump）「正在快速重建我們的軍隊」。

赫格塞斯在他的個人帳號發文稱：「即將登場：國防部第一個上兆美元預算。（補充：我們打算妥善運用納稅人的每一分錢，用於殺傷力和戰備）。」

這筆預算金額和國會批准的今年國防預算8920億美元相比將大幅增加。

美軍目前正在尋求把資源重新投入軍事現代化計畫。隨著五角大廈展開包括整頓國內外軍事基地等行動之際，赫格塞斯也計劃裁汰國防部數萬名文職人員。

川普與赫格塞斯關於國防預算的言論出人意料之外，因為外界原本預期聯邦預算案5月底才會公布。

川普並未明確表示，這1兆美元預算是否僅限於國防部，還是涵蓋其他政府機構的整體國防相關預算。然而，新年度的國防預算原本就預估會突破9000億美元。

川普告訴媒體：「這種規模過去從未見過。我們必須打造我們的軍隊，我們非常注意成本控制，但軍事力量是我們必須打造的。我們必須強大，因為當今世上有許多邪惡勢力。」

國防部 國防預算 川普

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