聽新聞
0:00 / 0:00

美國安清洗未歇？駐北約女將遭鍘

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國海軍中將柴特菲德。(美聯社)
美國海軍中將柴特菲德。(美聯社)

三名消息人士七日表示，在北約組織擔任要職的美國海軍中將柴特菲德已被開除，這似乎是美國總統川普政府擴大拔除國家安全高層官員的行動一環。

美國國防部尚未證實這個消息；但消息人士說，盟國接獲通知稱柴特菲德（Shoshana Chatfield）已去職。

柴特菲德是美軍派駐北約軍事委員會代表，也是海軍少數女性三星將領之一，曾是領導海軍戰爭學院的第一位女性，已於二○二三年卸任。

路透率先報導柴特菲德被開除一事，這是繼本月三日國家安全局局長兼網戰司令部司令霍格遭拔官之後，最新一次震撼五角大廈的人事異動。

以海軍來說，在柴特菲德之前，第一位擔任海軍作戰部長的女性上將弗蘭凱蒂今年稍早也被開除。

川普政府自今年一月就任以來，一直冷眼看待北約組織和歐洲盟國。

目前不清楚柴特菲德被開除是否有任何官方理由，或是否與美國對北約組織的政策有關。

一名消息人士說，柴特菲德被開除的動機可能與國防部打擊「多元、公平及包容」的措施有關。

柴特菲德最近接受哈佛雜誌訪問時，表示希望有朝一日女性在軍中的資格不再遭受質疑。但美國國防部長赫塞斯將消除DEI倡議視為當務之急，認為這些倡議引發分歧。他也終止了黑人歷史月和女性歷史月等活動，並向美軍發布指示說：「分化部隊的行為，也就是將一個群體置於另一個群體之上，有害於同袍情誼，危及任務執行。」

國防部 海軍 美國

延伸閱讀

伊朗外長將與美國核談判

大搞關稅手段 泛歐交易所執行長：美國開始像新興市場

打擊墨西哥販毒集團 川普政府考慮派無人機轟炸

北約秘書長稱中國軍事擴張「驚人」 籲日本加強雙方合作

相關新聞

美最高院叫停聯邦法官裁決 被炒的聯邦僱員回不去

最高法院8日叫停了一項聯邦法官裁決，該裁決要求聯邦機構讓川普政府試圖裁掉的員工重返崗位。

傷人也傷己！關稅讓川普身價蒸發5億美元

美國總統川普上周開出了全球貿易戰的第一槍，重創了所有人，包含他自己。

慶川普79歲生日 美將大閱兵

美國陸軍將在六月十四日慶祝建軍二百五十周年，當天正好是美國總統川普七十九歲生日，這天將在華府街頭舉行閱兵，據稱遊行隊伍將...

美國安清洗未歇？駐北約女將遭鍘

三名消息人士七日表示，在北約組織擔任要職的美國海軍中將柴特菲德已被開除，這似乎是美國總統川普政府擴大拔除國家安全高層官員...

史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提33兆元國防預算案

美國總統川普與國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）7日先後承諾，將提出有史以來第一個1兆美元（約台幣33兆元）的國...

美國聯邦與MTA達成協議 堵車費最短可收至10月底

大都會運輸署(MTA)與聯邦政府近日達成協議，同意收取堵車費的政策最少可以執行至10月底。雙方簽署了這項實施堵車費時限的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。