美國安清洗未歇？駐北約女將遭鍘

三名消息人士七日表示，在北約組織擔任要職的美國海軍中將柴特菲德已被開除，這似乎是美國總統川普政府擴大拔除國家安全高層官員的行動一環。

美國國防部尚未證實這個消息；但消息人士說，盟國接獲通知稱柴特菲德（Shoshana Chatfield）已去職。

柴特菲德是美軍派駐北約軍事委員會代表，也是海軍少數女性三星將領之一，曾是領導海軍戰爭學院的第一位女性，已於二○二三年卸任。

路透率先報導柴特菲德被開除一事，這是繼本月三日國家安全局局長兼網戰司令部司令霍格遭拔官之後，最新一次震撼五角大廈的人事異動。

以海軍來說，在柴特菲德之前，第一位擔任海軍作戰部長的女性上將弗蘭凱蒂今年稍早也被開除。

川普政府自今年一月就任以來，一直冷眼看待北約組織和歐洲盟國。

目前不清楚柴特菲德被開除是否有任何官方理由，或是否與美國對北約組織的政策有關。

一名消息人士說，柴特菲德被開除的動機可能與國防部打擊「多元、公平及包容」的措施有關。

柴特菲德最近接受哈佛雜誌訪問時，表示希望有朝一日女性在軍中的資格不再遭受質疑。但美國國防部長赫塞斯將消除DEI倡議視為當務之急，認為這些倡議引發分歧。他也終止了黑人歷史月和女性歷史月等活動，並向美軍發布指示說：「分化部隊的行為，也就是將一個群體置於另一個群體之上，有害於同袍情誼，危及任務執行。」