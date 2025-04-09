慶川普79歲生日 美將大閱兵

美國陸軍將在六月十四日慶祝建軍二百五十周年，當天正好是美國總統川普七十九歲生日，這天將在華府街頭舉行閱兵，據稱遊行隊伍將超過六公里，從維吉尼亞州阿靈頓的五角大廈延伸到白宮。

國會山莊報報導，一名高階政府官員證實將在六月十四日舉辦閱兵，同時慶祝總統生日。一名陸軍官員證實閱兵隊伍的長度，計畫「比前幾年展示更強軍力」來慶祝其成立二百五十周年。該活動從去年開始籌備，目前規模不斷擴大，參與單位的數量也在增加。

陸軍發言人巴特勒上校表示，「陸軍非常高興與人民一起慶祝建軍二百五十周年。我們的目的是讓美國民眾為陸軍及國家感到自豪。現在說是否會閱兵還為時過早，但我們正與白宮以及多個政府機構合作，將慶祝活動打造成全國性活動」。

這並非川普首次有意舉行大規模閱兵。他二○一八年第一任期時出訪巴黎參與法國巴士底日，受到法國閱兵啟發，也下令五角大廈策畫大閱兵，他當時向法國總統馬克宏表示「我們得努力超越」。原定於當年十一月十日舉行的活動之後卻被取消，因為國防官員給出的閱兵開銷報價為九千二百萬美元，而且有更緊迫的問題需處理。

當時此事受到嚴厲批評，伊利諾州聯邦參議員、參院民主黨黨鞭德賓稱閱兵計畫是「為取悅總統而浪費金錢的行為」；向來堅定支持川普的南卡州參議員葛理漢則回應無須將那次閱兵視為「蘇聯式」的軍事實力展示。華府官員還抱怨戰車等重型軍事裝備會損壞道路，帶來數百萬美元的公共安全成本。

國防部可使用訓練預算來支付飛行費用、動用附近基地的車輛，但閱兵活動需外部費用如支付特勤局和警力，及租用和建造看台和路障。時程安排也很緊湊，因為距離六月十四日僅剩不到十周。