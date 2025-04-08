聽新聞
0:00 / 0:00
與南韓通電 川普對大陸喊話：正在等你們的電話
美國總統川普7日與日本首石破茂通電，8日再與南韓代理總統韓悳洙通話；川普指出，南韓的談判團隊已經搭機飛往美國，稱美韓將有機會達成非常好的協議。
川普8日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與韓悳洙通話，兩人討論到南韓對美國巨額、難以延續的貿易順差、關稅、造船、大規模採購美國的液化天然氣、合作投資的阿拉斯加天然氣管線，以及支付美國對南韓的保護。
川普說，南韓在他第一任總統的時候，開始向美國提供的保護付款，金額達到數十億美元，但拜登政府因不知名的原因，終止這項協議；大家都對此感到非常驚訝。
川普表示，美韓雙方有機會達成令人滿意的協議，並指出，南韓已經派出高層團隊前往美國，「一切看起來都很順利」。
川普說，美方正和許多其他國家談判，正如南韓，各國都想與美國達成協議；川普說，談判不僅止於貿易和關稅，也涉及其他議題。
川普說，有效率的「一站式購物」（one stop shopping）是個美麗且有效率的過程！
川普說，中國大陸也非常想達成協議，但中國大陸不知道從何開始，不過川普表示，美國正在等待中國大陸的電話，認為「它會發生！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言