史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提33兆元國防預算案

美國總統川普與國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）7日先後承諾，將提出有史以來第一個1兆美元（約台幣33兆元）的國防預算，創下軍事開支紀錄。

POLITICO報導，川普在會晤以色列總理內唐亞胡時表示，即將公布的軍事預算將「接近」1兆美元。川普告訴記者，「沒人見過像這樣的事，我們必須建立我們的軍隊，我們非常注重成本，但軍隊是我們必須建設的事物。我們必須變得強大，因為現在外面有很多壞勢力」。

赫塞斯當晚在「X」的個人帳號貼出川普宣布一兆美元預算的影像，在貼文表達謝意，並進一步指出，「敬請期待，第一個兆元川普預算」，稱川普「正在重建我們的軍隊，而且飛快」，還特別在「附註」宣稱，「我們打算明智地花費每一塊納稅人的錢，用在殺傷力和備戰」。

根據報導，川普與赫塞斯提出的數字將比國會本年度為國防計畫撥發的8920億美元（約台幣29.4兆元）大幅增加；這筆錢包括五角大廈、核武開發和其他機構的安全計畫，並將資金重新投資於現代化行動。

此外，就在五角大廈開始著手海內外基地整合工作之際，赫塞斯也正計畫裁減數萬名橫跨全球的國防部文職雇員。

由於聯邦預算預計要直到5月底才會公布，川普與赫塞斯的言論令人意外。川普沒有具體說明這1兆美元是否將只用於五角大廈，還是其他機構在內的整體國防預算。但在即將公布的預算中，國防開支已預估超過9000億美元。