高價藝術品買氣淡 藝術市場去年銷售連兩年下滑

最新報告指出，藝術市場去年銷售連續第二年下滑，主因高價藝術品銷售降溫。此外，地緣政治緊張、經濟動盪和貿易碎片化，使買家出手日趨謹慎。

巴塞爾藝術展與瑞銀集團（Art Basel & UBS）8日公布的2024年「全球收藏調查報告」顯示，根據拍賣會數據和對1,600個藝術品經紀商的訪調結果，去年全球藝術品銷售總額較一年前下滑12%至575億美元，且所有關鍵市場的銷售均下滑。

報告指出，美國仍為藝術品最大市場，但去年藝術品銷售總額萎縮9%至248億美元，部分原因是去年總統大選引發的不確定性。中國大陸銷售慘跌31%至84億美元，寫2009年來最少。南韓銷售年減15%，法、義兩國均減10%。

然而，去年全球藝術品交易量卻年增3%至4,050萬美元的歷史高點，價格較低的藝術品交易量增加，也是該報告一大亮點。去年拍賣會上價格低於5,000美元藝術品的銷售增加7%，而全年銷售額不到25萬美元的小型經紀商，業績也大增17%，且為連兩年增加。相較下，銷售總額逾1,000萬美元的畫廊，去年業績減少9%。

此外，去年拍賣會的銷售總額下滑20%，但交易量增加4%。其中，1,000萬美元以上藝術品在拍賣會上的交易量銳減39%，銷售額更大減45%。

瑞銀全球財富管理首席經濟學家唐納文說，「這是我稱之為藝術市場民主化持續演進的現象」，意即「交易量上升，銷售額卻沒有跟上」。

報告指出，展望今年，80%的經紀商預期銷售將持穩或改善，但這份報告在川普上周宣布對等關稅的的「解放日」前就已完成。唐納文表示，「美國有些跡象顯示，政治或許已使得買家在某種程度上變得謹慎」。