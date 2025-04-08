美最高法院解除禁令 允川普引用戰時法驅逐移民

美國最高法院今天解除一道下級法院的命令，允許總統川普援引1798年的戰時法律來驅逐疑似委內瑞拉幫派成員的無證移民，形同川普政府一大勝利，不過裁定也設下若干限制。

綜合法新社和路透社報導，最高法院雖解除禁令，卻也表示，依據1798年「外國敵人法」（AlienEnemies Act）被列為驅逐對象的移民，必須獲得合法挑戰驅逐行動的機會。

最高法院以5比4的結果通過裁定，將允許川普政府恢復目前暫時被聯邦地區法院法官擋下的驅逐行動。

最高法院目前由6名保守派大法官占多數，另外3名大法官為自由派；保守派大法官巴瑞特（Amy ConeyBarrett）加入3名自由派大法官行列反對解除禁令。

川普援引過去僅在戰爭期間動用的外國敵人法為依據，圍捕疑似委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren deAragua）成員，並將他們立即遣送到薩爾瓦多戒備森嚴的監獄。

共和黨籍的川普在競選期間承諾要驅逐數以百萬計無證移民，他今天在社群媒體「真實社群」（TruthSocial）貼文中肯定最高法院的裁定。

川普寫道：「最高法院維護了我國法治，允許任何一位總統能夠保衛我們的邊境，並保護我們的家庭和國家本身…今天是美國司法的偉大一天！」

載著委內瑞拉移民的飛機今年3月15日被送往薩爾瓦多後，聯邦地區法官波斯博格（James Boasberg）發布禁制令，阻止當局根據外國敵人法繼續用飛機送走遭驅逐人士。

最高法院解除波斯博格的暫時禁制令，主要是基於與地點有關的技術性理由；提起訴訟要阻止自己被驅逐的移民在德州，波斯博格的案件卻是在華府審理。

與此同時，最高法院也表明，依據外國敵人法被列為驅逐對象的移民也有權享有某種形式的正當程序。

最高法院指出：「在這項命令發布日後，依據外國敵人法遭拘留者必須收到通知，告知他們將依法遭到驅逐。」

最高法院表示：「依據外國敵人法被下達驅逐命令的被拘留者有權收到通知，並應有機會對他們的驅逐處分提出挑戰…唯一的問題是要由哪個法院審理這項挑戰。」