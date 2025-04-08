快訊

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭：大家應該要團結

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

美參議員：川普延後TikTok大限75天可能違法

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國聯邦參議院情報委員會民主黨籍副主席華納今天表示，總統川普展延中國字節跳動出售TikTok美國資產最後期限的決定，可能違反法律。路透
美國聯邦參議院情報委員會民主黨籍副主席華納今天表示，總統川普展延中國字節跳動出售TikTok美國資產最後期限的決定，可能違反法律。路透

美國聯邦參議院情報委員會民主黨籍副主席華納今天表示，總統川普展延中國字節跳動出售TikTok美國資產最後期限的決定，可能違反法律。

路透社報導，華納（Mark Warner）說，這項據傳正在考慮中的可能協議，並不符合2024年一項法律要求，即消除母公司字節跳動對TikTok美國業務的影響力。

他表示，這項報導中的協議將維持字節跳動的實質運作，不只讓它在這個分割的實體保留可觀持股，還讓它在科技發展與維護上發揮積極作用。

川普4日表示，他已將字節跳動出售TikTok在美業務的期限延長75天。川普在1月設定最後期限，要求字節跳動必須在4月5日前找到一家收購TikTok的非中國買家，否則將面臨美國以國安為由的禁令。

白宮和TikTok今天皆未回覆置評要求。

這項交易將分拆TikTok的美國業務，成立一間總部位於美國、由美國投資者持有多數股權和營運的新公司。消息人士告訴路透社，相關計畫包括剝離TikTok的美國實體，並稀釋中國的所有權。

華納寫道：「任何合格的資產出售，必須確保字節跳動與TikTok美國（TikTok USA）業務徹底分道揚鑣，包括阻止它們繼續發展、影響或取得個資與原始碼的存取。」

華納表示：「這項正在討論的協議，破壞了人們對於TikTok出售後，可以信任它會保護國安且遵守法律的信心。」

TikTok 字節跳動 川普 美國

延伸閱讀

00725B資產保護利器…川普大刀揮來才能降傷害！投等債配息王年化配息率達6.85％

歐盟提議工業產品零關稅 川普：須買美國能源

MLB／大谷翔平見完川普3安打、兩分砲炸裂華府 但道奇2連敗

川普關稅風暴 梅爾茨：德國須快速恢復國際競爭力

相關新聞

美參議員：川普延後TikTok大限75天可能違法

美國聯邦參議院情報委員會民主黨籍副主席華納今天表示，總統川普展延中國字節跳動出售TikTok美國資產最後期限的決定，可能...

78歲川普本週將進行年度體檢 自稱感覺好得不得了

美國總統川普今天表示，他11日將在華盛頓附近的一家軍事醫院接受「早已排定的年度體檢」

美大批消費者急忙搶購iPhone 就怕關稅生效後售價漲到7.6萬元

川普政府威脅要大規模加徵新關稅，導致蘋果公司股價大跌，但也帶來一項短期利多：大批消費者急忙前往蘋果零售店搶購iPhone...

詐騙NBA球星「魔獸」霍華德700萬美元 喬州商人判12年

喬治亞州商人達登(Calvin Darden Jr.)以投資女籃隊為名，騙走退役NBA球星「魔獸」霍華德(Dwight ...

川普拚第3任 美司法部：幾無可能

美國司法部長邦迪六日表示，對總統川普而言，要找到合法方式競選第三個總統任期將是「一項艱鉅挑戰」。

誰離川普最近？CNN白宮平面圖揭「權力座標」 他離最遠卻手握大權

美國總統川普在白宮西翼一樓的橢圓辦公室，象徵世界權力的巔峰，越靠近川普的位置則可謂「黃金地段」。美國有線電視新聞網（CN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。