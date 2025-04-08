美參議員：川普延後TikTok大限75天可能違法

美國聯邦參議院情報委員會民主黨籍副主席華納今天表示，總統川普展延中國字節跳動出售TikTok美國資產最後期限的決定，可能違反法律。

路透社報導，華納（Mark Warner）說，這項據傳正在考慮中的可能協議，並不符合2024年一項法律要求，即消除母公司字節跳動對TikTok美國業務的影響力。

他表示，這項報導中的協議將維持字節跳動的實質運作，不只讓它在這個分割的實體保留可觀持股，還讓它在科技發展與維護上發揮積極作用。

川普4日表示，他已將字節跳動出售TikTok在美業務的期限延長75天。川普在1月設定最後期限，要求字節跳動必須在4月5日前找到一家收購TikTok的非中國買家，否則將面臨美國以國安為由的禁令。

白宮和TikTok今天皆未回覆置評要求。

這項交易將分拆TikTok的美國業務，成立一間總部位於美國、由美國投資者持有多數股權和營運的新公司。消息人士告訴路透社，相關計畫包括剝離TikTok的美國實體，並稀釋中國的所有權。

華納寫道：「任何合格的資產出售，必須確保字節跳動與TikTok美國（TikTok USA）業務徹底分道揚鑣，包括阻止它們繼續發展、影響或取得個資與原始碼的存取。」

華納表示：「這項正在討論的協議，破壞了人們對於TikTok出售後，可以信任它會保護國安且遵守法律的信心。」