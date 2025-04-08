78歲川普本週將進行年度體檢 自稱感覺好得不得了

美國總統川普今天表示，他11日將在華盛頓附近的一家軍事醫院接受「早已排定的年度體檢」。

法新社報導，川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我覺得自己好得不得了，但儘管如此，這些事情還是得完成！」

78歲的川普愛打高爾夫，而且不菸不酒，但眾所皆知他愛吃速食，還出了名地喜歡吃全熟牛排。

他先前在華特里德國家軍事醫學中心（Walter ReedNational Military Medical Center）所做的身體檢查，曾引發外界對他具體健康數據與結果透明度的質疑。

他在2018年第一個任期所做的體檢建議，川普應設法減重10到15磅（約4.5到6.8公斤），但整體而言他「非常健康」。

他的醫師說，並未檢查出有「任何認知問題」的跡象，只要搭配更健康的飲食，他可以「活到200歲」。

一年後的檢查發現，190公分高的川普體重達110公斤，比上任前不久增加了約3.1公斤，使他嚴格來說屬於肥胖。據稱他當時有服藥治療高膽固醇。

他2020年告訴福斯新聞（Fox News），他在一項重覆說出「人、女人、男人、相機、電視」5個詞彙的認知能力測驗中表現優異。

在川普2015年競選總統期間，他的醫師伯恩斯坦（Harold Bornstein）曾公開一封說明信，稱川普的血壓維持得很好，如果當選，「我可以明確地說，他將會是有史以來最健康的總統」。

伯恩斯坦之後對美國有線電視新聞網（CNN）表示：「整封信都是由川普本人口述。我沒寫那封信。」