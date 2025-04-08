擴大採用AI 白宮下令機關研擬策略並任命領導人
美國白宮今天表示，為擴大採用人工智慧（AI），他們下令聯邦機構委任首席AI長，並研擬相關配套策略。此外，白宮也撤銷拜登時代兩項意在替這項科技設置保障措施的命令。
路透社報導，白宮管理及預算局（OMB）指示各大政府機關，對具高影響力的AI應用實施最低風險管理做法，並在未來幾個月研擬出一套生成式AI政策。
白宮管理及預算局的備忘錄提到：「各大機關必須採取具前瞻性且利於創新的做法，利用這個技術的優勢來協助形塑政府未來的運作。」
這份備忘錄撤銷前總統拜登政府發布的兩項命令。其中一項是命令各大機關採取維護措施，以保障民眾權利並確保透明度；另一項是尋求對AI的採購設限。
拜登也曾發布命令，呼籲各大機關任命首席AI長。不過他2023年一道要求開發者分享數據來降低AI風險的行政命令，已遭總統川普撤銷。
白宮今天發布的備忘錄指示各大機構在6個月內「研擬出一套AI策略，以辨識並移除負責任運用AI的障礙，並在企業範圍內提高應用程式的成熟度」。
白宮表示，將不再「對行政部門使用創新的美國AI技術施加不必要的官僚限制」。
另一項指示提到，白宮希望「推動政府有效取得AI」，下令各大機關聚焦於「互通性」，又說各大機關必須「最大限度地使用美國製造的AI」。
白宮表示，新的做法移除繁瑣的回報要求，並優化採購程序，同時繼續保護隱私。
許多政府機關都表示他們採用AI來解決各項問題。舉例來說，美國聯邦航空總署（FAA）用機器學習與語言模型來掃描事故報告，並在多個數據源中挖掘航空風險的主題。
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