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川普威脅大陸撤回報復性關稅 否則加徵50%關稅

對等關稅談判 白宮證實台灣聯繫美方

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮國家經濟會議主席哈塞特。（美聯社）
白宮國家經濟會議主席哈塞特。（美聯社）

美國總統川普日前宣布對等關稅政策，賴清德總統下令將赴美談判。根據路透社報導，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）稱台灣前晚（overnight）有聯繫美方。

針對川普的對等關稅政策，哈塞特受訪時說，川普正致力於他相信會成功的政策，而川普會繼續下去，不過川普也會聆聽美國的貿易夥伴，如果他們向美國提出非常好的條件，能夠為美國製造業和農夫帶來優勢，哈塞特認為，川普會聆聽。

哈塞特並表示，川普整個周末都在與世界領袖溝通，並指出台灣前晚有聯繫美方；哈塞特也表示，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）7日將訪問白宮，討論貿易政策和中東政策。

川普 美國 聆聽

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