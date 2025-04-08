川普拚第3任 美司法部：幾無可能

美國司法部長邦迪六日表示，對總統川普而言，要找到合法方式競選第三個總統任期將是「一項艱鉅挑戰」。

法新社報導，邦迪對福斯新聞說：「我希望他能當我們的總統廿年，但我認為，他這一任做滿後，可能就結束了。」

美國前總統小羅斯福在一九三○年代美國經濟大蕭條和二戰期間擔任總統，他違背傳統連當三屆，之後又贏得第四任，但於一九四五年第四任就職幾個月後病逝。一九四七年，美國通過憲法修正案，將總統任期限制為兩個四年。

川普如果要競選連任，必須修憲。美國修憲機制是一套雙重程序，修憲可由國會發起，也可以由各州發起。但憲法修正案需要得到國會兩院三分之二的同意，以及全國五十個州四分之三批准，政治分析家認為，修憲門檻極高，幾無可能通過。

邦迪說：「這確實是唯一方法，這將是一項艱鉅挑戰。」

許多人認為，七十八歲的川普要尋求第三個總統任期簡直是異想天開，但他三月卅一日告訴美國國家廣播公司新聞網：「我不是在開玩笑。」他還說，有「方法」可以實現這一點。

曾任佛州檢察長的邦迪認為，合法取得第三個總統任期困難重重，她的看法似乎與大多數憲法學者觀點一致。作為一名堅定的川普忠實擁護者，並擔任政府最高執法官員，邦迪的言論具有更重要意義。

先前有支持者提出鑽漏洞的方法，稱川普當了兩任不能再選總統，但可以和長子小唐納．川普搭檔當副總統候選人，選上之後小唐納辭職，川普就能扶正繼續當總統。

聖母大學選舉法教授穆勒指出，一八○四年批准的第十二修正案規定「任何在憲法上不符總統資格者，也不能擔任副總統」。這意味川普也沒有資格再去當他人副手。穆勒說：「我不認為有什麼『奇怪伎倆』能繞過總統任期限制。」

波士頓東北大學憲法學教授保羅說：「沒有可信的法律依據支持川普競選第三個任期。」