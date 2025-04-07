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誰離川普最近？CNN白宮平面圖揭「權力座標」 他離最遠卻手握大權

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國有線電視新聞網（CNN）6日製作白宮西翼平面圖，標出川普政府高層和幕僚的實際辦公處，帶外界一窺誰坐鎮核心圈蛋黃區、誰又擁有超稀有的特權，可隨時進入橢圓辦公室，與川普會面。路透
美國有線電視新聞網（CNN）6日製作白宮西翼平面圖，標出川普政府高層和幕僚的實際辦公處，帶外界一窺誰坐鎮核心圈蛋黃區、誰又擁有超稀有的特權，可隨時進入橢圓辦公室，與川普會面。路透

美國總統川普白宮西翼一樓的橢圓辦公室，象徵世界權力的巔峰，越靠近川普的位置則可謂「黃金地段」。美國有線電視新聞網（CNN）6日製作白宮西翼平面圖，標出川普政府高層和幕僚的實際辦公處，帶外界一窺誰坐鎮核心圈蛋黃區、誰又擁有超稀有的特權，可隨時進入橢圓辦公室，與川普會面。

根據CNN平面圖，辦公室最靠近川普的是副幕僚長史卡比諾（Dan Scavino），他是川普任內資歷最深的顧問之一，辦公室緊鄰橢圓辦公室旁的總統私人餐廳。另一位副幕僚長布萊爾（James Blair）曾擔任川普2024年競選政治總監，目前使用前川普策士班農的辦公室，位在史卡比諾辦公室旁邊。

國安顧問沃茲占據橢圓辦公室對角線一隅，理論上是距離川普最遠的位置，他的辦公室面積在高層中僅次於副總統范斯和幕僚長威爾斯。與沃茲同室辦公的有副國家安全顧問黃之瀚（Alex Wong）與沃茲的幕僚長凱契爾（Micah Ketchel）。

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）作為「世上最有權力的女性」，沿用歷任男性幕僚長的辦公室。范斯的辦公室與威爾斯辦公室同一側，范斯辦公室裡還有他的幕僚長里斯（Jacob Reses）。

一樓還有總統助理兼負責營運的副幕僚長哈里森（Beau Harrison），以及與總統助理蓋布瑞爾（Robert Gabriel），他們被安排在西翼中樞位置，毗鄰羅斯福會議室與西翼接待大廳。

總統傳播團隊則位於靠近內閣會議室的角落。負責通訊與內閣事務的副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）擁有該區最大辦公室，這是過去白宮發言人所使用的空間，布多維奇的鄰居則是白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）與現任發言人李維特（Karoline Leavitt）。

另外，在美俄交流上大出風頭的億萬富豪、中東特使威科夫（Steve Witkoff）在白宮西翼也有一席之地，他的辦公室位於地下室。

幾位極具影響力的幕僚則坐鎮二樓，包含負責政策的副幕僚長米勒（Stephen Miller）、國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）、白宮法律顧問沃靈頓（David Warrington）、負責戰略實施的副幕僚長魯納（Nick Luna）。

根據多位川普政府官員與知情人士透露，白宮內部有一種超稀有的特權，擁有這項權限的人不需要預約就能進入橢圓辦公室與川普面談，幾乎所有在西翼一樓辦公的高層和一些在二樓的幕僚都有這項難得的待遇。另外，馬斯克、白宮人事辦公室主任戈爾（Sergio Gor）也有此權限。

緊鄰橢圓辦公室的「外橢圓室」由4位長期隨侍川普、跨任期任職的親信幕僚駐守，包括總統特別助理瑪汀（Margo Martin）、協助撰寫川普社群貼文的哈普（Natalie Harp）、總統侍從諾塔（Walt Nauta）、以及接待員哈里斯（Chamberlain Harris）。

CNN指出，有別於第一任期，川普第二任的身邊幾乎只有最忠誠的親信圍繞，西翼多數職位由過去參與其2024年競選或曾任職第一任期的助手出任。

根據CNN繪製的白宮一樓格局圖，美國總統川普的橢圓辦公室為圖中右下角，坐落橢圓辦公室對角線位置（圖中左上角）的是國安顧問沃茲辦公室。圖/截自CNN官網
根據CNN繪製的白宮一樓格局圖，美國總統川普的橢圓辦公室為圖中右下角，坐落橢圓辦公室對角線位置（圖中左上角）的是國安顧問沃茲辦公室。圖/截自CNN官網

CNN 川普 白宮 美國 辦公室

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