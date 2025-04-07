快訊

飼主遛狗未牽繩…疑混種比特犬咬傷男童縫16針 鄰怒控：前科累累

西螺大橋上爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 顏清標今天說話了

本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合「看準時機投入」：存款能瞬間上揚

美智庫：台比日面臨威脅更大 應提高國防經費

中央社／ 記者楊明珠東京7日專電

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）日本事務主席溫斯坦日前接受日媒專訪時指出，中國若膽敢無謀地攻打台灣，美國會堅決應處。台灣比日本面臨更大威脅，有必要提高國防經費。

溫斯坦（Ken Weinstein）日前接受時事通信社專訪時被問及「川普政府是否重視加強美日影響力」時指出，「雖川普政府未明言，但川普政府將以色列視為美國最模範的同盟國。以色列不僅是負擔，也要共同承擔責任，川普也對歐洲、日本有此期望」。

溫斯坦表示，「一旦台灣有事或日本有事，日本會比美國更關切自身利益得多。日本體認到自身國土防衛現在主要由自己負責，而不是美國，這是重大一步。」

被問及中國侵略台灣或日本離島的可能性，溫斯坦指出，「不久的將來侵略的可能性低，但風險始終存在。不過，我不認為中國國家主席習近平會冒險惹怒川普。中國經濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後也未恢復，受到美國的關稅政策影響，中國經濟要恢復更加困難。如果中國侵略台灣的話，習近平將背負更大的風險」。

針對「如果台灣有事，川普政府是否做好軍事介入的準備」的問題，溫斯坦答覆指出，「我認為川普應該會盡全力讓習近平不動武。中國若膽敢無謀地武力犯台，美國應該會非常堅決地應處。台灣比日本面臨的威脅更大，國防費有必要從國內生產毛額（GDP）的2%提升至5%」。

有關日本參加「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的可能性，溫斯坦認為，「日本有必要採取防範網路攻擊等措施，克服強化資訊、產業安全的課題。積極的網路防衛強化將為日本加入AUKUS開路。AUKUS的課題是製造足夠的核動力潛艇，如果能提供潛艇零組件，有利於日本，這對日本想加入AUKUS將是一大助力」。

川普 日本 美國

延伸閱讀

【重磅快評】賴政府關稅翻車 蔡英文搶救清德司機？

川普推對等關稅 安華籲東協團結一致對美談判

川普關稅恐衝擊高雄捷運、電動公車 議員要求全面盤點

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌，恐怖關稅還會持續多久

相關新聞

川普拋關稅震撼彈後爽打高爾夫 黃仁勳疑現身俱樂部

美國總統川普於當地2日祭出大規模對等關稅引爆全球恐慌，根據川普官員已有超過50國「打爆白宮電話急談判」。倒是川普投下震撼...

道奇隊將拜訪白宮 大谷翔平可望首見川普

美國職棒去年冠軍洛杉磯道奇7日將訪問白宮，球星大谷翔平可望與美國總統川普（Donald Trump）第一次見面。一向為黑...

拒削減多元性、公平與包容計畫 紐約州公校恐失聯邦補助

紐約州教育廳5日表示，不會接受川普政府提出的削減K-12學校「多元性、公平與包容(DEI)」計畫。此舉恐令紐約州失去數十...

國安部促國稅局提供700萬非法移民資料 以便拘捕遞解

知情人士指出，國土安全部(DHS)官員正向國稅局(IRS)索取大約700萬名疑似非法居留美國人士的報稅資料，顯示川普政府...

白宮拍板 紅藍卡、白卡將不支付減重藥物

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)表示，川...

反川普、馬斯克 全美1300場「把手拿開」示威 歐洲同步聲援

民主黨支持者5日在全國各地同步舉行名為「把手拿開」(Hands Off)的反川普和馬斯克示威抗議活動；芝加哥、波士頓、華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。