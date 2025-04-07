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川普政府頻撤國際學生簽證 美學府向當局討說法

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國當局註銷國際學生簽證的案例日增，理由卻連當事人就讀的學校都摸不透。美媒報導，聯邦政府利用移民管轄權取消數百名學生簽證的做法，是總統川普全面槓上頂尖學府的一環。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，在一些最受關注的案例中，聯邦政府以國安或打擊反猶主義當作撤銷簽證的正當理由。川普的批評者和部分律學專家擔心當局恐在這幾例中濫權，把核發與註銷簽證的大權當作壓制異議的工具。

但其他案例中，學生簽證被撤銷的原因則尚不得而知，包括當事人就讀的大學院校也不知所以。

大學院校因此尋求一個解釋。美國教育協會（American Council on Education，ACE）日前致函國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國土安全部長諾姆（Kristi Noem），要求針對註銷學生簽證一事舉行說明會。

美國教育協會的密契爾（Ted Mitchell）寫道：「最近的各項行動已造成不確定性，校方提供國際學生和學者最好建議的能力也因此大受影響。」

密契爾表示，美國教育協會必須了解以釐清情況，何以有報導直指簽證註銷、紀錄中斷，「卻未與這些學生就讀的學校分享更多訊息」。

這封信的簽署方也包括其他高等教育倡議團體。

哈佛大學（Harvard University）今天宣布，有3名學生和兩名應屆畢業生的簽證被撤銷。

校方表示「不清楚取消簽證的細節和原因」，但已知全美各地都有類似事件發生。校方表示已通知學生，並提供他們法律諮詢。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）校方表示，他們有6名在校學生和6名前國際學生的簽證遭聯邦當局註銷。

UCLA校長法倫克（Julio Frenk）在一封信中寫道，相關通知書指出，簽證註銷全與違反當事人簽證計畫條款有關。他說，「就現階段而言，UCLA尚未聽說校園有任何與這類（簽證）撤銷有關的聯邦執法行動。」

UCLA 簽證 美國

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