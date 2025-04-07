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艾克曼、朱肯米勒在內投資大亨表態反對川普高關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
艾克曼主張川普應暫緩90天實施關稅，好讓自己有時間「謹慎且有策略地解決美國長年以來在全球貿易不公的處境」。路透
艾克曼主張川普應暫緩90天實施關稅，好讓自己有時間「謹慎且有策略地解決美國長年以來在全球貿易不公的處境」。路透

多位投資大亨紛紛表態反對美國總統川普向全球祭出關稅的做法。避險基金大亨艾克曼說大規模關稅是「錯誤」的決策，億萬富豪朱肯米勒則反對美國課徵高於10%的關稅。

艾克曼在X平台上發文說：「我堅決認為，4月9日針對全世界、且遠高於各國對美課稅水準的大規模關稅，是錯誤的決定。」

他主張，川普應暫緩90天實施關稅，好讓自己有時間「謹慎且有策略地解決美國長年以來在全球貿易不公的處境」。

美國對全球貿易夥伴課徵10%的基準關稅已於上周六生效，並自4月9日起對多國額外調高稅率，取代原本10%稅率。

艾克曼批評，市場崩跌之際還要談判協議，根本無助於強化川普的談判籌碼。「誰給總統這種建議，應該立刻被開除。」

艾克曼說：「我們將趁勢買進優秀企業股票，價格大幅折讓，有利於我們和投資人長期受益。」

朱肯米勒：不支持超過10%的關稅

億萬投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）周日也罕見在社群平台X發文說，他反對美國課徵超過10%關稅的立場。

朱肯米勒很少在X上的發文，這次可謂他對川普推動的全面關稅計畫劃清界線。今年初，他曾在CNBC上說：「只要我們維持在10%的範圍內……我認為關稅帶來的風險被誇大了，跟潛在回報相比，高關稅只是兩害相權取其輕。」他形容關稅視為「一種消費稅，由外國人負擔一部分」。

「債券天王」岡雷克：Fed短期內不會降息

DoubleLine Capital執行長岡拉克在X發文表示，除非風險資產的跌勢大幅擴大，否則短期內看不到聯準會（Fed）降息的可能。

他說：「美債2年期殖利率目前正好落在3.5%，可見市場認為，聯邦資金利率高出了至少75個基點。」

道明證券將Fed聯邦公開市場操作委員會（FOMC）降息的時四占由7月提前到6月，並預測美國10年期公司殖利率到今年底可能降至3%。

桑默斯：美股還有得跌

前美國財政部長桑默斯在 X 發文說，市場很可能還會出現更多震盪。

桑默斯在ABC節目上警告，美國通膨將上升、經濟成長趨緩、消費支出減少，形容經濟放緩「幾乎無可避免」。

他說：「合理的估算可能是30兆美元左右。」他指的是川普關稅可能對經濟造成的衝擊。他說：「這種損失就好比油價整個翻倍。大家想持有現金是對的。我們現在需要的是政策逆轉，在這種情況出現前，經濟狀況恐怕只會更惡化。」

川普 關稅

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