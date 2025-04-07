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風暴和洪水襲擊美國中東部 死亡人數攀升至17人

中央社／ 肯塔基州傑佛遜鎮6日綜合外電報導

美國官員今天表示，襲擊美國中部和東部的猛烈風暴已造成至少17人喪生，國家氣象局警告指出，可能會發生「毀滅性」的山洪暴發。

氣象預報員表示，洪水警報仍然有效，特別是在肯塔基州、田納西州和阿拉巴馬州。

田納西州受災最為嚴重，州內西部已有10人身亡。

肯塔基州、密蘇里州各通報兩人死亡，阿肯色州、印第安納州和密西西比州各有1人喪生，死亡人數可能繼續攀升。

根據法新社記者所見，肯塔基州傑傑佛遜鎮（Jeffersontown）的建築物被龍捲風摧毀。

美國國家氣象局（National Weather Service）今天表示：「今晚到次日凌晨，東南部和墨西哥灣沿岸部分地區仍然面臨豪雨和山洪暴發的威脅。」

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）昨天在社群媒體上寫道：「許多社區的洪水已經達到創紀錄水準」他敦促州內居民「避免外出，切勿駕車穿越積水區」。

根據電力供應追蹤網站PowerOutage.us，今天5個受災州有近14萬戶停電。

科學家表示，全球暖化正在破壞氣候模式和水循環，導致極端天氣更加頻繁和猛烈。

氣象局 洪水 美國

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