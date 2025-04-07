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川普拋關稅震撼彈後爽打高爾夫 黃仁勳疑現身俱樂部

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普3日準備搭乘空軍一號前往佛州。法新社
美國總統川普3日準備搭乘空軍一號前往佛州。法新社

美國總統川普於當地2日祭出大規模對等關稅引爆全球恐慌，根據川普官員已有超過50國「打爆白宮電話急談判」。倒是川普投下震撼彈後並未多加說明細節，周末便前往佛州愜意打高爾夫球，還有知情人士透露，輝達執行長黃仁勳被目擊現身川普高球俱樂部。

華爾街日報報導，川普3日在自家「川普朵拉渡假村」（Trump National Doral）設宴，款待高爾夫球員，為為期3天的職業高球巡迴賽LIV揭開序幕。

接著4日，川普在西棕櫚灘的川普國際高爾夫俱樂部（Trump International Golf Club West Palm Beach）待了近6小時，並未前往多佛空軍基地，由國防部長赫塞斯代為出席在立陶宛受訓罹難美軍遺體移交儀式。

白宮5日證實川普參加自家在朱庇特球場的高齡俱樂部錦標賽，成功晉級6日的決賽；川普6日表示贏得這場比賽。

川普6日在社群平台上傳自己開球的影片，影片中一名男子在他揮桿後大喊：「漂亮！」但白宮並未主動公布川普的最終成績。

根據前哥倫比亞廣播公司記者諾勒（Mark Knoller）統計，這個周末是川普就任11周以來第8度造訪海湖莊園，他至少已有19次前往高爾夫球場。過去川普曾多次批評前總統歐巴馬打高球，如今自己頻繁現身球場。

報導指出，海湖莊園也持續成為「讓美國再次偉大」（MAGA）的核心宇宙。川普4日出席在海湖莊園的一場募款晚宴，為挺川超級政治行動委員會籌措資金。

知情人士透露，周末期間，輝達執行長黃仁勳、化妝品億萬富豪勞德爾（Ronald Lauder）與拉斯維加斯賭場大亨永利（Steve Wynn）被目擊現身在川普俱樂部。

川普宣布對等關稅隔日預告，將對晶片產品課稅，並且很快會公布細節，導致美股3日上演大逃殺。

至於關稅政策下一步怎麼走，川普仍未明說。他上周四搭乘空軍一號前往佛州途中告訴媒體，關稅給了美國「強大的談判籌碼」，但除了在Truth Social上發布超過40則貼文外，他尚未發表任何正式談話安撫市場情緒。

川普 白宮 美國

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