紐約浪浪之家惡火喵星人喪生 創辦人救貓罹難

一場惡火吞噬紐約的貓咪收容所，創辦人艾森諾及他之前救出的百餘隻貓葬身火海。艾森諾多年前為了撫平喪子之痛把心力投注於救援浪貓，每分錢都用上，「生命就是貓」，卻在帶貓搬遷到更大的農場前罹難。

美國紐約州長島「快樂貓之家」（Happy CatSanctuary，簡稱快樂貓）3日31日上午發生大火。志工指出，「快樂貓」安置近300隻貓。事發後仍有多隻貓在已燒成廢墟的家外徘徊。

美國媒體1日報導，當地防止虐待動物協會會長葛羅斯（Roy Gross）表示，據信有多達150隻貓倖存，協會正在幫助協調復原作業。

葛羅斯說，一些倖存的貓被燒傷和吸入濃煙，已送往當地動物醫院救治。許多貓在收容所內喪生，其他重傷的貓被安樂死。「整個地方都被燒毀了，貓咪就躺在破瓦殘礫堆上」。

他表示，防止虐待動物協會計劃在未來幾天部署行動動物外科醫院，幫助獲救的貓評估初步傷勢。這間「行動動物外科」曾在911恐怖攻擊後出動，治療在世貿中心救援行動中受傷的搜救犬。

葛羅斯說，這將是持續的工作，讓這些貓獲得照料，並安置到合適的設施。

美媒指出，救援人員在「快樂貓」後方一間房間內發現創辦人艾森諾（Christopher Arsenault）。

動物救援人士、「快樂貓」董事會成員葉格（LisaJaeger）對「紐約郵報」（New York Post）說，艾森諾當時走到屋外滅火。當他意識到自己無法辦到時，又回到屋裡救貓，然後再走出屋外。他第2次進去時未再走出來。

當地消防局長梅爾曼（Chris Mehrmann）4日對美國哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，不排除火災是由起火區域的丙烷便攜式加熱器引起。艾森諾把自家改造為貓舍。梅爾曼說，牆壁和地板上為貓開的洞助長火勢蔓延。

「快樂貓」網站簡介可見，65歲的艾森諾的24歲兒子艾瑞克因摩托車事故去世後，於2006年創立「快樂貓」。艾森諾形容，自己曾發現一群30隻生病的幼小喵星人，悉心照料，讓牠們恢復健康後，他從中找到人生使命。

葛羅斯說，艾森諾幾乎把整棟房子都讓給貓咪使用，只留有床、微波爐及小冰箱的房間給自己。「他把每一分錢都用來照顧這些貓」，「他的生命就是那些貓」。

葛羅斯坦城，由於「快樂貓」收容所位於住宅區，難免遭到一定程度的投訴。但多年來，防止虐待動物協會的工作人員視察「快樂貓」收容所約10次，發現這些貓咪都很健康，吃得很好，且受到妥善照顧。

「他不是一位會囤積的人。這裡的情況並非如此」，葛羅斯說。「他是一位好人，做了正確的事」。他是英雄。

當地官員對媒體表示，艾森諾已經拆除一個不安全的地下室裝修，並正努力使收容所符合建築法規。數月以來，艾森諾開始將60至80隻貓搬到紐約州北部一處占地30英畝（約12公頃）的農場，他原本就計畫遷到當地。

「不幸的是，這場災難發生，他走了」，葛羅斯說。

艾森諾身葬火場的消息傳出後，美國數個貓狗社團貼出各式艾森諾與貓群合影的合成圖卡表示哀悼。大長島地區的媒體指出，各界已募款近80萬美元（約新台幣2649萬元）協助倖存貓。