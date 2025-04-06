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南蘇丹拒收遣返公民 川普政府吊銷所有簽證

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。 路透社
美國國務卿盧比歐。 路透社

由於非洲國家南蘇丹未能接收被美國驅逐出境的南蘇丹人，國務卿盧比歐今天宣布，華府決定吊銷所有南蘇丹護照持有人的簽證，也不再對南蘇丹民眾核發新簽證，防止他們入境。

綜合法新社和路透社報導，盧比歐（Marco Rubio）今天發聲明說，國務院「正在採取行動，吊銷所有南蘇丹護照持有人的簽證，並停止核發更多簽證以防（他們）入境」。

盧比歐指控南蘇丹過渡政府「占美國便宜」。他表示，無論是哪一國，若有公民遭另一國驅逐出境，都必須及時接收。

盧比歐補充表示，「待南蘇丹充分合作」，華府「會準備好檢討此類行動」。

美國川普政府採取激烈手段擴大貫徹移民政策，包括將其視為非法居留美國的人士遞解出境。

川普政府已警告各國，未能快速接收自己公民的國家，就將面臨包括簽證制裁或關稅等的苦果。

盧比歐今天的這項宣布，是川普1月20日重返白宮以來，首度針對特定國家的所有護照持有人發動這類措施。

南蘇丹是世界上最新成立的國家，也是最貧窮的國家之一，目前正受政治領袖間劍拔弩張態勢所苦。

部分觀察家憂心，2013至2018年導致40萬人喪生的內戰恐將重演。

美國前朝拜登政府時期有許多南蘇丹國籍人士取得「臨時保護身分」（TPS），效期至2025年5月3日。

國土安全部2023年9月表示，有約133名南蘇丹公民以TPS身分待在美國，另有約140人具有申請資格。

然而，川普執政之後開始廢除TPS身分，1月就撤銷了對60多萬名委內瑞拉人的保障。

南蘇丹 簽證 美國

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