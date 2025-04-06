放過全世界！歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅求高抬貴手

金融時報報導，全球以歐美為主的城市5日出現反川普遊行，成千上萬民眾聚集華府、紐約、巴黎、柏林等，抗議川普2.0以來各項議程，包含激進貿易關稅、削減聯邦勞動力、驅逐合法移民、威脅入侵格陵蘭和政府效率部等，這是川普第二任期首度遭遇大規模示威。

綜合路透、紐約時報、政治新聞網Axios報導，這次抗議活動名為「把手拿開！」（Hands Off!），由Indivisible、MoveOn等跨議題倡議團體發起，5日在全美50州舉行1200場遊行，號召反對川普的民眾上街頭達不滿。這是針對川普及其盟友馬斯克的單日最大規模示威活動。

儘管群眾人數難以精確統計，主辦單位表示已有超過60萬人報名參與。首都華府有數萬人聚集在華盛頓紀念碑周圍，他們高舉標語寫著「企鵝反對關稅」、「把馬斯克送上火星」等，還有民眾高喊「川普下台」，要求「保護美國憲法」、「不要干涉公民權利」。

在曼哈頓第五大道，抗議人潮綿延近20個街區。芝加哥的達利廣場及周邊街道則湧入數千人；亞特蘭大的警方則估計，前往金色圓頂州議會大廈的遊行隊伍超過2萬人。

部分示威者揮舞美國國旗，有些甚至倒掛國旗象徵國家危機，許多示威者，尤其是聯邦員工與大學生，憂心遭到報復而匿名受訪。

華府民眾化名瑪雅（Maya）受訪，不滿川普政府奉行「億萬富豪寡頭政治」，而且「關稅傷害了工人階級」。

紐約教師潔克遜（Melissa Jackson）憂心公共教育經費削減，「我認為這太荒謬了，紐約、美國是文化大熔爐，我們要的不是多元、包容嗎？」

亞特蘭大聯邦員工強森（Johnny Johnson），幾個月內被美國國稅局聘用、調動、解雇，又重新聘用，他說：「我動用了401(K)退休福利計畫，因為我不知道接下來會發生什麼」。

金融時報報導，倫敦、里斯本、巴黎和柏林等歐洲城市也出現示威潮。