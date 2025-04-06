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川普證實 馬斯克將離開政府…可能數月後離任

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普（右）回任前夕，一月十九日與科技富豪馬斯克（左）在華府同台出席活動。（路透）
美國總統川普（右）回任前夕，一月十九日與科技富豪馬斯克（左）在華府同台出席活動。（路透）

美國總統川普三日在空軍一號向媒體證實，執掌政府效率部（ＤＯＧＥ）的科技富豪馬斯克可能幾個月後卸下政府職務，以專心自己的事業。川普稱讚馬斯克很出色，「但他有很多公司要管理。我希望他盡量留下，但總有一天他得離開」。

川普說，他希望馬斯克盡可能留任原因有三，「第一，我喜歡他，第二，他辦事出色。第三，他是愛國者」，只要馬斯克有意願就能留下。川普也稱馬斯克離任後，ＤＯＧＥ所從事削減聯邦人力、整頓政府機構的工作將繼續，由內閣部會首長「完全接手」；ＤＯＧＥ會維持運作，「但我想將有結束的一天」。

美聯社三日報導，川普前述說法是馬斯克在政府的工作將告終的最清楚訊號。美媒Politico和美國廣播公司（ＡＢＣ）二日報導，川普已向內閣成員說過，馬斯克很快將離開政府；但白宮同日否認，聲稱馬斯克將留任直到ＤＯＧＥ完成裁減聯邦支出及人力的使命。

美國富豪馬斯克近期主導整頓聯邦政府引發爭議；圖為民眾三月廿九日在英國倫敦一家特斯拉經銷商外抗議馬斯克。（路透）
美國富豪馬斯克近期主導整頓聯邦政府引發爭議；圖為民眾三月廿九日在英國倫敦一家特斯拉經銷商外抗議馬斯克。（路透）

川普三月卅一日已說馬斯克很有才華，希望盡量留住他。副總統范斯三日則向福斯新聞說，ＤＯＧＥ的待辦工作很多，即使馬斯克離任後也會繼續進行，屆時馬斯克將依然是川普和范斯的友人和顧問。

馬斯克是川普政府的「政府特別雇員」，一年內只能從事該職一百三十天。若從川普一月回任起算，五月卅日將期滿，但馬斯克未承諾何時將離任，也不清楚川普政府如何計算其任期。馬斯克三月廿七日曾向福斯新聞主持人拜爾說，在前述時間範圍即可完成減少一兆美元聯邦赤字所需的大部分工作。但根據ＤＯＧＥ自身計算，達成該目標距離尚遠。

對何時將關閉ＤＯＧＥ，白宮也未透露時間表。該部從未被認定是華府永久機構，原本打算運作到明年七月四日，但可能比預期提早結束。目前有跡象顯示該部已在逐漸退場，其部分職員已被調到其他幾個聯邦機構。美聯社說，ＤＯＧＥ可能關閉一事，不代表川普將停止整頓華府，但該項工作似乎將進入新階段、較不以馬斯克為重心。

馬斯克裁撤聯邦雇員等作法，已使他飽受政治抨擊。一日，馬斯克個人捐款逾二千一百萬美元、還站台力挺的保守派法官薛米爾，在威斯康辛州最高法院法官選舉敗給民主黨支持的自由派對手，使馬斯克受挫。他眼前問題還包括旗下電動車大廠特斯拉，今年前三個月業績減少一成三。

川普 福斯 美國

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