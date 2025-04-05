明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳美財長打算走人

美國總統川普本周稍早公布宛如「災難」的對等關稅計畫後，財政部長貝森特（Scott Bessent）據傳可能打算辭職。

美國媒體報導，MSNBC撰稿人魯蕾（Stephanie Ruhle）4日在節目「Morning Joe」上透露，貝森特已開始尋找退路。魯蕾說：「消息人士向我透露，貝森特在川普核心圈顯得格格不入，川普甚至與貝森特不親近，也不聽他的話。」

根據知情人士說法，貝森特肯定理解川普關稅政策有多荒謬，因為貝森特是真正瞭解金融市場運作模式的人。魯蕾表示，過去幾天發生的一切，已嚴重傷害貝森特信譽及在金融市場締造的功績，貝森特如今試圖轉戰聯準會（Fed）。