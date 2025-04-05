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關稅打擊大陸、對美投資大增 川普再發文喊「經濟革命」：我們會贏

10%基準關稅生效後首發聲 川普發文信心喊話：我們會勝利

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普3日走出白宮準備登上「陸戰隊一號」直升機前往佛州。路透
美國總統川普3日走出白宮準備登上「陸戰隊一號」直升機前往佛州。路透

英國BBC報導，美國總統川普在10%基準關稅於5日生效後首度發表評論。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發表的一篇貼文寫道：「中國遭受的打擊比美國所受到的嚴重多了，根本無法相比。他們和許多其他國家都以令人無法忍受的惡劣態度對待我們。我們曾是愚蠢又無助的『出氣筒』（whipping post），但現在不再是這樣了。」

川普隨後表示，政府正以「前所未見的方式恢復就業和商業」，並宣稱：「這是場經濟革命，我們會勝利！堅持下去！這並不容易，但最終結果將是具歷史意義的。」

川普 社群媒體 美國

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