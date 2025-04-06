馬斯克：川普的改革急先鋒為何或將退場？

（德國之聲中文網）據美國媒體報道，億萬富翁、作秀高手和政府顧問馬斯克即將退出由特朗普設立的“政府效率部”（DOGE）。特朗普據稱已在一次內閣會議上暗示了馬斯克的離場。他今後只會發揮“輔助性作用”。不過，白宮方面則予以否認——官方尚未做出任何決定——而馬斯克則稱這是“假新聞”。

可以確定的是，馬斯克的角色從一開始就帶有時間限制：作為所謂的“特別政府雇員”，他每年最多只能為政府工作130天，在事先獲得豁免許可的前提下，可不受更為嚴格的道德規範或透明義務（例如詳細披露資產和收入）的約束。然而，迄今為止並無公開證據顯示他獲得了這一許可。最遲到六月初，馬斯克便即將觸及這一時間上限。因此，他正式離開“政府效率部”似乎只是時間問題——況且，近期的民調顯示，馬斯克在美國民眾中也越來越具有爭議性。如今，大多數人已經反對他所推行的激進改革路線。

表面關系密切 背後暗流湧動

馬斯克不僅僅是顧問——他幾乎成了總統的“影子人物”。在特朗普身邊，幾乎沒人像他那樣如此高調而頗具影響力。無論是在橢圓形辦公室、國事訪問期間，還是周末的高爾夫場上，特朗普出現的地方幾乎都能看到馬斯克的身影。特朗普甚至讓特斯拉新車型在白宮草坪上亮相，為這家經營遇阻的公司進行政治背書和形象宣傳。

然而，在這表面互相吹捧的背後，早已有暗流湧動。共和黨內部的批評聲音近來愈加強烈。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和前總統顧問班農（Steve Bannon）批評馬斯克風格自我中心、過於張揚。然而，柏林“科學與政治基金會”（SWP）的洛曼（Sascha Lohmann）並不認為特朗普和馬斯克之間存在破裂，他分析道：“馬斯克確實偶爾會遭到特朗普的批評——他被提醒要更謹慎地行事。但在基本方向上，兩人一直意見一致，那就是要以激進手段削弱行政國家的力量，甚至遠遠超出憲法的界限。”

DOGE：一場激進的改革實驗

“政府效率部”是特朗普對其競選承諾“抽干華盛頓沼澤”的回應。他借助馬斯克這一盟友，後者以其企業家式的做法，承諾推動激進改革。在極短的時間內，馬斯克就實施了大刀闊斧的措施：聯邦機構裁撤超過2萬個職位，另向7.5萬名員工提供自願離職補償。結構重組也在籌備中，例如將美國郵政（USPS）納入商務部管理。而目前最令人嘩然的激進改革措施是，關閉美國國際開發署（USAID）這個負責對外發展援助的國家機構。

與此同時，一些關鍵的行政流程也被迅速推進數字化改革，其中包括一個頗具象征意義但也備受爭議的項目——將賓夕法尼亞州的退休金檔案以及超過27萬名聯邦公務員的工資發放系統全面數字化。“政府效率部”宣稱，通過這些改革已經節省了超過1000億美元的開支。但這一數字尚未經過獨立審計，多家媒體的調查也已發現官方數據存在明顯出入。

美國問題專家洛曼指出，這種做法雖然高效、迅速，但也存在風險，因為“傳統的監控機制被系統性地繞過”。

馬斯克政治活動引發特斯拉股價暴跌

除了擔任政府顧問之外，馬斯克在總統當選後也繼續活躍於政治捐款領域。他最近剛剛為威斯康星州最高法院的共和黨候選人提供了2000萬美元的資助——但最終未能奏效，民主黨成功動員選民，很大程度上就是以馬斯克作為反面宣傳的對象。

馬斯克本人也越來越明顯地感受到政治參與所帶來的壓力。特斯拉第一季度的營業額下降了13%。而在馬斯克即將離職的消息傳出後，特斯拉股價迅速回升，這也反映出，他的政府角色已成為其企業經營的一大負擔。

沒有馬斯克的DOGE與沒有DOGE的馬斯克

特朗普曾多次表示，即使沒有馬斯克，“政府效率部”也會繼續存在。他同時也淡化了馬斯克的重要性，指出各聯邦機構本身才是真正負責節約開支的主體。

馬斯克在可能卸任後將何去何從，目前外界尚不清楚。他很可能會先把重心重新放回到自己的企業上。不過，他繼續參與政治的可能性也不能完全排除。柏林“科學與政治基金會”的洛曼認為，馬斯克很可能仍將活躍於政界，因為他“善於在自由主義者與國家保守派之間靈活游走”。

作為一名“顛覆式改革者”，馬斯克在短短幾周內就在美國政壇留下了深刻印記。他動搖了國家核心機構，並加劇了政治分裂。對特朗普而言，馬斯克及其捐款曾是重要的支持力量。但目前至少已有跡象表明，這段聯盟從長遠看可能會轉變為總統的一種政治負擔。

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