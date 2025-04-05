快訊

賣完大哥賣二哥？傳郭智輝5月赴美宣布「美聯電」 經濟部回應

清明連假收假仍濕答答 下周三明顯變天雨區擴大

下驅逐令？川普政府誤發電郵要烏克蘭人離美 收信者當場崩潰

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國總統川普。圖／路透
美國總統川普。圖／路透

數名依人道方案在美國合法居留的烏克蘭人本週收到電子郵件，告知居留身分已被撤銷須在7天內離境，否則「聯邦政府會找到你」。有人收到信即失控飆淚，川普政府則稱是誤發。

路透社報導，2022年俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略後，美國前總統拜登（Joe Biden）的政府展現支持烏克蘭人逃離戰火，而替他們創設入境的人道假釋（parole）計畫，提供臨時合法居留身分。

但路透社3月報導，美國現任總統川普（Donald Trump）的政府打算撤銷這項計畫。目前約有24萬名烏克蘭人依此身分留在美國。

昨天發出的電子郵件寫道：「如果你不立即離開美國，將面臨可能的執法行動，並導致你被驅逐出境。...再強調一次，DHS（美國國土安全部Department of Homeland Security的縮寫）正在終止你的假釋。不要試圖留在美國。」

目前還不清楚有多少在美國的烏克蘭人收到這封電郵。一名收到信的烏克蘭女子說，她一看到內容就「無法正常呼吸，並失控流淚」。

這名女子因為擔心遭到美國政府追究，而要求匿名。她表示自己去年8月更新過移民身分，並被告知有效期限有2年。

她絞盡腦汁猜想自己可能做錯什麼才會被美國驅逐出境，但她想不出來。她說：「我連1張停車罰單都沒有，也沒有在社群媒體發文。」

美國國土安全部的1名發言人今天則表示，這封電子郵件是誤發，美方提供給烏克蘭人的入境假釋計畫並未終止。

美國國土安全部今天也對收件者發送一封後續通知，告訴他們前封電郵中的命令有誤，「你原本獲得的假釋條件目前維持不變」。

川普 烏克蘭 美國

延伸閱讀

受川普25%加徵關稅影響最小的美國汽車有哪幾台？

川普關稅衝擊…3學者籲放手匯率縮減順差 央行：市場供需決定

陸祭關稅反擊美 將打擊川普農業票倉？報告：須面對選民壓力

與會名單曝光！商討川普關稅戰 賴總統急召科技業大老開會

相關新聞

自家人都看不下去！德州參議員警告川普：共和黨期中選舉恐慘敗

美國總統川普2日宣布對等關稅措施，引發全球哀鴻遍野，也導致美股重挫。對此，川普長期盟友、德州共和黨參議員克魯茲（Ted ...

下驅逐令？川普政府誤發電郵要烏克蘭人離美 收信者當場崩潰

數名依人道方案在美國合法居留的烏克蘭人本週收到電子郵件，告知居留身分已被撤銷須在7天內離境，否則「聯邦政府會找到你」。有...

美能源部擬砍儲能電池、碳捕集項目經費 碳捕集聯盟：災難性撤資

據路透社取得的一份清單顯示，美國能源部正考慮削減數十億美元資金，這些經費原本用於示範新興的能源儲存與碳捕集專項

「遊客不想來」關稅戰、敵視跨性影響 外國旅客3月赴美驟減

入境通關數據顯示，3月中下旬從美國主要機場入境的外籍人士，相較去年同期驟減約20%。研判川普政府祭出的關稅戰、敵視多元性...

完成極地繞地球任務 4人搭SpaceX太空船安返地球

4名民間太空人沿著新的極地軌道環繞地球飛行約4天，今天搭乘太空探索科技公司（SpaceX）太空船返回地球，在無須太多協助...

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)日前因舉辦應對美國移民與海關執法局(ICE)官員的「認識你的權利」講座，遭監督組織指控，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。